La víctima se trata de Oscar Villegas, quien era concejal de Mariano Moreno por Cambiemos y que aspiraba a competir por la intendencia de la localidad.

Según relató el comisario Mayor Julio Peralta, las condiciones climáticas adversas fueron determinantes a la hora de establecer las causas del accidente.

“El principal protagonista fueron las condiciones climáticas, no se veía nada. Eso redujo la visibilidad y, según lo que se pudo averiguar en primera instancia, el conductor del Ford Ka invadió el carril contrario”, sostuvo el, en diálogo con LU5.

El enfermero comentó que, entre los 35 pasajeros, también viajaba un grupo de aspirantes a policías que fue el que se encargó de organizar el tránsito, dado que había partes del auto por toda la calzada. “Incluso el motor, quedó detrás del colectivo”, agregó.

Dijo que el impacto fue de tal magnitud que el hombre quedó en el lugar del acompañante con fractura craneal, que finalmente le ocasionó la muerte.

Choque-fatal-entre-camioneta-y-colectivo.jpg

Otro choque

El comisario aseguró que ayer por la tarde, como consecuencia de las precipitaciones que cayeron en la zona se produjeron varios accidentes entre Zapala y Cutral Co.

“Había neblina, granizo y lluvia torrencial. En un primer accidente, dos vehículos iban hacia Cutral Co. Ante la fuerte lluvia, un conductor se detuvo en la banquina, lo cual no fue advertido por una camioneta y lo chocó. Hubo cuatro heridos, aunque no de gravedad”, añadió Peralta.