Condenan a una clínica por usar semen equivocado

Los médicos dicen que no hubo error y que la mujer fue infiel.

España.- En 2007 una pareja española decidió tener un hijo. El hombre se había hecho una vasectomía años antes, después de haber sido padre en una relación anterior, y entonces acudieron al Instituto Canario de Infertilidad para informarse sobre el proceso de fecundación in vitro. Un urólogo le realizó dos biopsias testiculares al hombre para extraerle el semen. En su siguiente ciclo de ovulación, a ella se le extrajeron cinco óvulos. Los dos con más posibilidades fueron transferidos a la mujer, y la pareja aguardó hasta confirmar el embarazo, pero esa hermosa y esperada noticia comenzó a romper la relación: al cabo de un tiempo, y con mellizos ya dados a luz, se supo que los hijos no eran del supuesto padre.

¿Qué pasó? Tras la biopsia, el técnico le dijo al hombre que era improbable que sus espermatozoides fecundaran algún óvulo porque estaban casi inmóviles. Pero ese esperma de calidad “pésima”, como lo definió un perito, prendió en cuatro de los cinco óvulos de la mujer. Luego del parto, el hombre supo que el RH de los mellizos recién nacidos era negativo y tanto el de Ruth como el de él, positivo. Ella nunca tuvo esa información. A este hecho le siguieron dos años de sospechas y acusaciones por parte del hombre hasta que la relación llegó a su fin.

Fue entonces, en enero de 2009, que la mujer demandó al hombre porque “se desentendía de sus hijos”. Pero él presentó ante la Justicia los exámenes que demostraban que no era el padre de los bebés. A la mujer, que asegura haberse enterado de todo en ese momento, se le denegó ayuda mientras su ex pareja la calificaba de adúltera. Fue ahí cuando ella denunció al Instituto Canario de Infertilidad, porque la habían fecundado con el semen de un donante anónimo y no con el de su pareja. Así lo acaba de confirmar el Tribunal Supremo al rechazar las apelaciones del Instituto, que deberá pagar una indemnización de 315.000 euros a la mujer y a sus hijos, que hoy ya tienen 9 años.

El director del Instituto, Ali Mashlab del Rosario, afirma que no reconoce el error ni pedirá perdón porque, dice, es “imposible” un fallo de la cadena de custodia. “Tenemos controles estrictos que no los inventamos nosotros: nos hemos gastado fortuna en ellos”. La Sociedad Española de Fertilidad avaló la teoría del instituto porque, aseguran, “es imposible confundir una muestra de espermatozoides congelados obtenidos de testículo con una muestra de semen eyaculado: no existe posibilidad alguna de error”.

Según los médicos, la mujer mantuvo relaciones sexuales con otro hombre y se embarazó. Para la Justicia, la culpa es de los médicos. ¿Y los mellizos? Por ahora siguen sin saber quién es el padre.

El supuesto padre se separó de la mujer a poco de que nacieran los mellizos, cuando supo que no eran de él. Ella dice que la inseminaron con un donante anónimo.

¿Hay 26 casos de fecundación errónea?

A fin de año pasado, las autoridades holandesas y el Hospital Universitario de Utrecht abrieron una investigación por un error humano descubierto en su laboratorio de fecundación artificial, que buen pudo derivar en que unas 26 mujeres o parejas tengan hijos engendrados con el esperma del hombre que no era el indicado. Todo comenzó a finales de noviembre, cuando el centro detectó que la pipeta que se había estado usando en algunos procedimientos de fertilización de ovocitos estaba contaminada con el esperma de otro paciente distinto. Un error que se ha anunciado ahora.