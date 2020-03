Tras conocerse la pena, la fiscalía solicitó una serie de medidas. Que el portero realice un tratamiento psicológico y que no se acerque ni a la víctima ni a su familia. Además, solicitaron una prohibición de acercamiento a menores, que no prosperó, de todas formas el Consejo Provincial de Educación (CPE) lo reubicó en un área donde no está en contacto con menores.

El caso

Entre el 10 de agosto y el 10 de octubre de 2018, el portero, amigo del padre de la niña, le envió mensajes de Whatsapp con un alto contenido sexual a la víctima.

El develamiento fue casual, ya que lo advirtió la madre una vez que estaba atendiendo una llamada en el celular de la chica y vió que entraba un mensaje.

De inmediato denunció y la fiscalía comenzó a trabajar sobre la figura del grooming, que es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente por internet o redes sociales, con la finalidad de lograr un encuentro donde se pueda concretar un abuso.

Durante el juicio se ventilaron mensajes tales como: “Te amo, te quiero a tal punto de que tengo la seguridad de que pronto vas a ser mía. Me metí en tu corazón y pronto me voy a meter dentro tuyo”.

A la batería de mensajes se sumaron audios en los cuales además de ofrecerse a cargarle crédito al celular, le solicitaba fotos de índole sexual.

Toda esta evidencia fue valorada por el juez Diego Chavarría que fue quien lo condenó.

Respecto de la medida dispuesta para que se ve la posibilidad de hacer un tratamiento, el juez explicó que “sería importante que el hombre realice un tratamiento psicológico o psiquiátrico, pero depende de la voluntad de él y de si el hospital se lo puede brindar”.

Denunciaron a un hombre en Chos Malal por grooming

En un nuevo caso de acoso infantil, esta vez en un formato cibernético, el fiscal jefe de Chos Malal, Fernando Fuentes le formuló cargos a un hombre por grooming, por haberle enviado mensajes de texto a una niña, con el objetivo de cometer delitos contra su integridad sexual.

Esta vez, Chos Malal fue sede de un caso de grooming, en el que un hombre de 21 años le envió contenido sexual a una niña mediante mensajes de WhatsApp entre el 20 y el 29 de agosto de 2019. Sus padres, al enterarse la situación, presentaron la denuncia en la fiscalía local, que accedió según el protocolo establecido en el país.

Para dichos casos, Argentina divulgó, en 2013, la Ley 26.904 Antigrooming estableciéndolo como un delito penal en todo el territorio. Así, se modifica el artículo 131 del Código Penal que prevé una pena de seis meses a cuatro años de prisión para aquella persona que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos se contacte con una niña o adolescente con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.

El hombre fue acusado por la fiscalía como autor material de los hechos y se estableció un plazo de dos meses para culminar la investigación.

Aplicación argentina antigrooming

En épocas de redes sociales, los acosos hacia niñas y niños a través de dispositivos móviles han despertado la alerta. Campañas de prevención estatal y hasta el intento de identificar potenciales casos mediante aplicaciones como han recorrido el país y el mundo en contra de esta temática.

Gapp es un invento argentino, que tiene como incentivo denunciar a través de dos botones: El principal, que al presionarlo envía el WhatsApp oficial de la Institución, donde interviene un grupo de profesionales en la materia, que escuchan el caso y ejecutan el protocolo para poder judicializar el caso. Y el botón secundario, que le permite a la víctima poder denunciar de forma anónima llenando un formulario. La aplicación se puede descargar desde el App Store de cualquier teléfono móvil.

Cabe destacar que estos abusadores no solo se encuentran en redes sociales, sino también en juegos en red y todo tipo de plataformas. Además del botón antigrooming, se puede denunciar llamando al 134, línea gratuita para todo el país

Prevención y estrategias

En diálogo con LU5, Hernán Navarro, director de la ONG Groomnig Argentina, destacó la importancia de dar a conocer la temática en el país: "Tenemos una preocupación sobre el crecimiento exponencial del delito en estos últimos años en Argentina. Desde ahí los esfuerzos que venimos realizando para generar conciencia a la hora de brindarles herramientas a los chicos", además, aclaró que: "7 de cada 10 argentinos no saben de qué se trata el acoso sexual virtual"

Por otra parte, el especialista charló sobre las estrategias que deben tener los padres para prevenir el grooming: "En relación con las estrategias que nos venimos planteando en materia de prevención, es la de bajarles la información a los chicos. Ellos no se reconocen víctimas, y en contraposición a esto vemos un mundo adulto que no reacciona. El objetivo es armonizar las miradas, que el adulto se involucre en los entornos digitales de los pibes", lanzó.

Además, destacó que es de vital importancia "es hacer un resguardo de la evidencia digital y hacer capturas de pantalla, alojarlas en otro dispositivo como puede ser un pen drive".

