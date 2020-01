El tercer acusado, Daniel Costich, a quien se le adjudicó el mismo delito en calidad de partícipe necesario, no admitió el acuerdo por lo que su proceso seguirá hasta el juicio.

Se llegó a dicho consenso tras una extensa reunión que la fiscalía mantuvo con el damnificado y su familia el miércoles por la mañana y hasta las 15, en el que barajaron las distintas alternativas luego de que el Tribunal de Impugnación les otorgó a los imputados prisión domiciliaria a espera del juicio.

Al respecto de la propuesta que se les presentó a la defensa, el fiscal general José Gerez indicó que "estamos contentos porque se pudo resolver la instancia de manera rápida, la decisión de llegar a acuerdo fue más que nada de Pablo".

juicio caso pablo sanchez taxista 01.jpg

Agregó que "también sentimos que era lo mejor porque a pesar de tener la evidencia suficiente para acreditar la culpabilidad, el juicio no asegura un resultado satisfactorio", y así coincidió el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid.

Por su parte, los abogados defensores, Ricardo Mendaña por Roa Moreno e Ivana Dal Bianco por Jara, consideraron que la pena requerida era “adecuada y razonable”.

La acusación también incluye otros dos episodios delictivos que ocurrieron en los días previos al hecho principal: uno el 9 de julio, y el otro, el 12, el año pasado, en el que asaltaron y amenazaron con arma de fuego a dos taxistas más. En ambos episodios Jara y Roa Moreno actuaron en complicidad.

Repercusiones

Las hermanas del taxista baleado, Stella y María del Carmen, no pudieron ocultar su emoción al conocer el fallo. "Terminamos una etapa para poder continuar. Esto a Pablo no le devuelve nada pero podemos decir que se hizo justicia", indicaron a LMN.

Consultadas sobre cómo las lesiones de Pablo afectan su vida cotidianamente, confiaron que “no hay medicación que le quite el dolor y esto afecta su humor, su descanso por las noches. Tiene una vida muy complicada y lo lleva como puede”.

Algunos compañeros taxistas también estuvieron presentes en la audiencia para dar su apoyo a la causa. Tras el fallo condenatorio, Alfredo Cofré, uno de ellos, consideró que "estamos conformes porque fue un proceso muy rápido y los acusados ya quedan presos. Todavía queda el juicio de Costich pero esto es como un premio por todo lo que venimos peleando como taxistas". Y recalcó que "vamos a seguir luchando por nuestra seguridad".

Pablo Sánchez Pablo Albornoz

Un daño de por vida

La vida de Pablo Sánchez cambió en forma rotunda desde el asalto que sufrió el 13 de julio pasado por parte de dos pasajeros en el barrio Villa María, en el que un disparo le dañó la médula y lo dejó en silla de ruedas.

"Ellos podrán ir presos pero van a continuar con sus vidas, van a salir y caminar tranquilamente. Yo perdí esa posibilidad. Me arruinaron completamente", confió el hombre de 41 años en una entrevista con LMN a principios de noviembre último.

Pablo debió pasar varios meses internado luego del asalto y la peor parte fue cuando le confirmaron que había perdido la sensibilidad en sus piernas.

"Me contaron cómo fue el disparo, que destruyó la médula, los intestinos y que yo me estaba desangrando por dentro. Lo primero que perdí fue las piernas", contó el taxista y recordó que incluso tras resultar herido, todavía consciente, él mismo se dio cuenta que sus piernas no le respondían.

Por la agresión que sufrió, Pablo se encuentra en plena rehabilitación e intentando reconstruir su vida.

LEÉ MÁS

Dos de los acusados admiten la culpa y serán condenados

Taxista baleado: "Esto me mata, me arruinaron la vida"