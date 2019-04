Condenaron a tres policías por la agresión a Facundo

De acuerdo con los jueces, el oficial “no estaba cuando ocurrió la acción que se le atribuye, no puede atribuirse la omisión”. En cuanto a los policías Romualdo Mardones Vázquez y Lucas Exequiel Medina, coincidieron en hallarlos responsables por el delito de vejaciones en carácter de coautor.

El punto de inflexión fue al momento de evaluar la participación de Pablo José Escudero, a quien finalmente condenaron por mayoría por los delitos de vejaciones y lesiones gravísimas, ya que a él se le atribuyó la compresión cervical que desencadenó la encefalopatía hipóxica-isquémica que sufrió el joven.

Para los jueces Varessio y Repetto quedó demostrado que su accionar fue fundamental, tal como lo explicaron tres médicos durante el juicio. “Escudero sabía que su conducta era lesiva, al punto de que la víctima rogaba por su vida”, aseguró el magistrado Andrés Repetto.

los acusados Pablo José Escudero, Romualdo Mardones, Lucas Exequiel Medina y Juan Alberto Rubilar sebastian Fariña Petersen

En sí, la resolución dejó un sabor amargo para la familia y allegados de Facundo, que con 23 años está condenado de por vida a estar postrado con lesiones irreversibles.

Tras la audiencia, Gustavo Lucero, el abogado defensor del único policía absuelto, sostuvo: “Si bien hemos sido los únicos favorecidos por el tribunal, no tenemos nada que festejar. En caso de llegar a quedar confirmadas las responsabilidades policiales, creo que la institución tiene que revisar sus procedimientos”.

El desempeño de la fiscalía

Una cuestión aparte fue expresada por el juez Daniel Varessio, quien apuntó duramente contra el desempeño de las partes acusadoras durante el juicio. A su parecer, el nivel de litigación fue “sumamente bajo” y no se permitió conocer con certeza lo ocurrido.

“Desde mi óptica personal, los hechos de juzgamiento encuadran dentro de la figura de torturas. Entiendo que la calificación legal escogida ha sido totalmente errónea”, expresó el juez y agregó que durante el juicio no quedó claro todo lo que ocurrió con el joven antes de que llegara la Policía al edificio de Periodistas Neuquinos al 100. Respecto de este punto, la mamá del joven -que no declaró durante el juicio- aseguró que hay muchas cuestiones que aún no se explican (ver aparte).

El magistrado expuso baches en la reconstrucción de los hechos que no fueron cubiertos ni por la fiscalía ni por la querella.

“No sabemos si Facundo trabajó ese día, desconocemos evidencia de su examen preocupacional. Ese dato hubiera permitido conocer si Facundo Agüero consumía anteriormente cocaína”, enumeró Varessio algunas de las dudas que quedaron del caso.

