Confesó que tuvo sexo con un alumno y le dio droga

Peterson enseñaba ciencia en la escuela New Smyrna Beach, de Florida. Su arresto ocurrió en febrero, luego de que el menor abusado le contara todo lo sucedido a sus padres. Aprovechando la ausencia de su marido bombero en las noches, la profesora salía a buscar al alumno y lo llevaba a su casa, donde abusaba sexualmente de él. La relación duró tres meses, entre noviembre de 2017 y enero de 2018. Según los detalles de la investigación, la mujer abusó del menor en su casa, en el auto y en un granero que estaba detrás de su hogar.

Entre los métodos de seducción de la maestra estaba el de enviarle al adolescente fotos de ella desnuda. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores es un hecho que complica aún más a la docente. Es que la mujer también le compraba marihuana y una pipa para que pudiera fumarla. Cuando la relación prohibida empezó a afectar su desempeño escolar, el adolescente les contó todo a sus padres. Al enterarse, Peterson entró en pánico; la madre del menor estaba dispuesta a llamar a la Policía. Una conversación entre los dos, a través de la red social Snapchat, fue revelada por la Fiscalía. “¿Así que ella planea hacer algo respecto?”, le preguntó la maestra a su alumno-amante. “Te odio”, le respondió. Y le sugirió que le dijera a su madre que todo se había tratado de un error. “Yo sé que lo fue (un error), y no sé dónde tenía la cabeza, pero, de alguna forma, me enamoré de ti por un momento breve y no sé por qué”, siguió en sus mensajes la profesora.

“Nunca seré la misma persona por eso”, escribió en otro mensaje. Además, preocupada y temerosa, le preguntó al menor si debería llamar a su madre para explicar lo inexplicable. Evidentemente estaba dispuesta a enfrentar a los padres del chico antes que tener que hacerlo frente a un juez. También le imploró que borrara todo lo que la pudiera incriminar. Sin embargo, y a pesar de sus ruegos, todo terminó en la Corte.

Tras haber aceptado su culpabilidad, ahora la defensa de Peterson le pedirá al juez que baje el tiempo de la condena, para tratar de que sea menor a cinco años de prisión. Del marido bombero de la mujer nada se sabe por el momento.