"Confinamiento", la novela premonitoria de la pandemia que hace 15 años nadie quiso publicar

“Los editores británicos de ese momento pensaron que mi representación de Londres bajo el asedio de la gripe aviar H5N1 no era realista y nunca podría suceder, a pesar del hecho de que toda mi investigación mostraba que sí podría ocurrir”, sostuvo en una entrevista el escritor acerca de su obra “Lockdown” (Confinamiento, en español) que 15 años después de aquel rechazo se publicó ahora por la editorial Quercus Books, que sólo está disponible para Kindle en Amazon UK y en los próximos meses se editará en castellano.

Durante años, el libro quedó abandonado en un cajón del escritorio hasta que un seguidor de Twitter le pidió que escribiera algo en medio de la pandemia de coronavirus. May le mandó un mail a su editor con el libro que había sido rechazado quince años atrás. Cuando el editor terminó de leerlo, de inmediato le escribió un correo electrónico: “Es una novela brillante. Tenemos que publicarla ahora".

“Demasiado irreal y poco razonable” fue la respuesta de los editores británicos cuando May les entregó el manuscrito de su novela hace quince años.

May confesó que cuando volvió a leerlo se sorprendió por lo “espeluznantemente” exacto con lo que vive actualmente el mundo en relación al coronavirus “gente a la que se le prohíbe salir de sus casas, la forma en la que funciona el confinamiento”.

peter may.jpg

El escritor nacido en 1951 en Glasgow, pero desde hace veinte años reside en el sur de Francia, comentó que en el momento en que escribió la novela, los científicos advertían que una gripe aviar iba a ser la siguiente pandemia que iba a impactar en el mundo. “Se trataba de una premisa aterradora, pero también de una posibilidad real”, afirmó. Así comenzó una investigación basada en los documentos de preparación para pandemias que habían elaborado las autoridades británicas y estadounidense para aportarle mayor realidad a la ficción. De inmediato se preguntó: qué pasaría si la pandemia comenzara en Londres y qué ocurriría si esa ciudad quedará completamente confinada. “Los documentos explicaban cómo debían prepararse para una posible pandemia y analizaban las consecuencias sociales y económicas”, expresó.

Explicó que la trama del libro gira en torno a un detective de policía que investiga el asesinato de un niño después de que se descubrieran sus huesos cerca del hospital de Saint Thomas, el mismo centro donde estuvo el primer ministro inglés Boris Johnson internado por coronavirus. Precisamente en "Lockdown", el primer ministro muere mientras su esposa agoniza en el mismo hospital donde Johnson estuvo en terapia intensiva y se recuperó del coronavirus.

En el libro el primer ministro muere mientras su esposa agoniza en el mismo hospital donde Boris Johnson estuvo en terapia intensiva y se recuperó del coronavirus. En el libro el primer ministro muere mientras su esposa agoniza en el mismo hospital donde Boris Johnson estuvo en terapia intensiva y se recuperó del coronavirus.

El diario The Guardian destacó el libro porque “su retrato de la ciudad sitiada por un enemigo silencioso y sus explicaciones sobre la diseminación de la enfermedad son aterradoramente proféticos”.

londres.jpeg

En cada entrevista que le hacen, May se disculpa porque “uno esperaría que las circunstancias fueran mejores para su publicación, pero se ha dado así”. Por otra parte, decidió donar el dinero con el que le pagaron el adelanto del libro a diversas ONGs sanitarias que trabajan en la primera línea contra el coronavirus. Cree que es lo más justo porque su libro no hubiera salido nunca a la luz si no aparecía esta pandemia que en el Reino Unido ha provocado la muerte de más de 29.400 personas. una cifra calificada por las autoridades británicas como una "gran tragedia".

El autor de "Lockdown" consideró que las medidas de confinamiento debían haber empezado mucho antes en todos los países y definió de irresponsables a los gobiernos de ambos lados del Atlántico. “Si se hubiera actuado antes, habría beneficiado tanto a la salud como a la economía”, agregó.

LEÉ MÁS

Estrenan portal para controlar el cumplimiento de la cuarentena en tiempo real

Córdoba: expectativa por un tratamiento para combatir el Covid-19

Anmat aprobó test de los científicos argentinos para detectar coronavirus

Una enfermera denunció mala praxis: "Veo todos los días cómo los están matando"