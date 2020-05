Una enfermera denunció mala praxis: "Veo todos los días cómo los están matando"

"Nadie te escucha, no les importa lo que les sucede a estas personas [pacientes internados por coronavirus]. Vengo todos los días y, literalmente, veo cómo los matan. Quiero decir, no vamos a salvar a todo el mundo, no somos Dios, pero sí sabemos que algunos de los pacientes no van a sobrevivir porque no comenzamos con un servicio de cuidado de pacientes terminales", relató entre lágrimas en un video difundido por YouTube.