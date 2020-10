Confirmado: Cipolletti vuelve a los entrenamientos

Rápidamente, la dirigencia se puso en contacto con los jugadores vinculados de manera profesional con la institución y mañana iniciará los hisopados correspondientes a Matías Carrera, Damián Jara, Diego Aguirre, Juan Strak y Enzo Romero. Alan Aldalla (arquero) no se encuentra en la zona y deberá volver, mientras que Ulises Romero deberá conseguir su alta médica definitiva, de los problemas respiratorios que lo afectaron hace más de un año y aún lo condicionan.

Con los testeos aportados por AFA en su poder, el club ya le confió a un laboratorio privado de la ciudad la tarea. Uno a uno irán concurriendo y hasta no tener los resultados correspondientes, estarán ausentes de la nómina.

Enzo Romero Está parte de mí vida, está pequeña parte, se llama FELICIDAD Posted by Enzo Romero on Wednesday, October 7, 2020

Aunque resulta contradictorio, el Consejo Federal exige los controles correspondientes sólo a los que tiene contrato vigente, no a los provenientes desde la Liga Deportiva Confluencia.

Con ese grupo, integrado por el arquero Alex Verón, los defensores Maximiliano Carrasco, Matías Carrera, Damián Jara, Luciano Medrano, Alexis Ojeda, Agustín Orellana y Julio Sánchez. Los mediocampistas Nicolás Agüero, Diego Aguirre, Nelson Alegría, Nicolás Hours, Nicolás Iachetti, Boris Magnago y Oscar Páez se pondrá acción el cuerpo técnico de Germán Alecha, que se completa con Manuel Gutiérrez como ayudante de campo y el profesor Christian Enei.

Otras de las cosas que el club ha puesto en claro es que Alecha tendrá su oportunidad como técnico, ya no interino, sino de cara al presente y el futuro. El ex delantero, que trabajó con los profesionales del Federal A como ayudante de campo de Víctor Zwenger, Henry Homann y también asumió un par de interinatos (Copa Argentina versus Arsenal el más recordado), vivirá su propia experiencia en el armado y conducción. Si todo transcurre sin complicaciones, para la próxima semana se estaría sumando el quinteto de profesionales actuales.

Manolo-Berra.jpg Anahí Cárdena

Flexibilización

El Consejo Federal les dio libertad a los 30 clubes de bajarse para la definición, sólo que deben comunicarlo hasta el viernes para no ser incluidos en el formato que aún no está definitivo. Todo eso quedó pendiente para el cuarto encuentro vía zoom que podría ser el 24 de octubre (no quedó estipulado). También se permite la contratación de jugadores hasta el término de la competencia, es decir que sólo se podría llamar hasta enero del 2021.

Entre los nombres del último plantel que han quedado en la zona se encuentra el arquero Facundo Crespo, con quien el Albinegro querría renovar, los mediocampistas Manuel Berra y Matías Sarraute, y el delantero Brian Visser, aunque éste último pertenece a Alvarado de Mar del Plata y debería acordarse por un nuevo préstamo, lo que ya no haría a la operación tan sencilla.