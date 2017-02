¿Confirmado? Fede y Laurita estarán en el "Bailando 2017"

Buenos Aires.- Al igual que les gusta especular con su situación sentimental, Federico Bal y Laura Fernández juegan con la idea de volver o no al “Bailando por un sueño”. Pero entre las especulaciones, el coach de la pareja, Matías Napp, reveló que el equipo quiere participar del segundo certamen del año, ya que, según adelantó el Chato Prada, el programa tendrá dos etapas y los finalistas de cada una se enfrentarán en una gran final a fin de año.

Marcelo Tinelli les propuso en vivo estar en el reality por tercer año consecutivo, aunque ninguno lo confirmó hasta que Mati tomó las riendas. “A mí me pasa que no queremos repetirnos, al volver el mismo equipo, directo, de arranque, no queremos cansar a los que están del otro lado”, explicó el coach sobre la situación del trío.

El coreógrafo de Lali Espósito dijo también que “esto se trata de arriesgar” y agregó: “Yo siempre creo que se puede más, y pensamos que la mejor opción es tirarlo a la segunda mitad del año. Es lo que pensamos nosotros, no lo hablamos en Ideas ni lo definimos con los chicos, pero es lo que se habló”.

Mediáticos piden pista

A tan sólo dos meses de la vuelta a la pantalla del reality preferido de los argentinos, los famosos y mediáticos hacen lo imposible por capturar la atención del Chato y Hoppe. Paz Cornú prometió hacer un topless en vivo si la llaman, Naira Awada intenta llamar la atención por estar en contra de su tío, Mauricio Macri, y el Dipi pidió desde las redes que lo tengan en cuenta.