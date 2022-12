Confirman la identidad de la mujer hallada muerta en el Nahuel Huapi

"Es ella, está confirmado", dijo hace instantes su hijo Martín, de 20 años, con mucho pesar. Llamativamente, todavía no sabe nada de los resultados de la autopsia al cuerpo de su madre, pericia que se realizó en Neuquén para determinar entre otras cosas la causa de su muerte. "Algo deben estar escondiendo", expresó el joven, a LMNeuquén.

Desde el martes, la Policía y Prefectura Naval Argentina iniciaron tareas de rastrillajes en la zona. También trabajó un grupo de rescate de la localidad y se había solicitado la llegada de la división de canes de la Policía de Neuquén para tratar de dar con la mujer que había sido denunciada como desaparecida por su familia.

De manera paralela, sus familiares viralizaron la búsqueda en las redes, solicitando datos que ayuden a encontrarla.

La mujer fue hallada muerta, con una malla negra puesta. Por lo que notan los rescatistas, apuntó el joven, su madre podría haber sufrido un accidente ya que al momento del hallazgo estaba con una malla negra. "Igual ella sabe nadar, no sé qué habrá pasado", expresó.

El día que no se supo más nada de ella, se dejó su DNI, su cartera y su celular en la casa. Ese lunes, recordó el joven, su padre se había ido a lo de un amigo y él, al Brazo Rincón con una amiga. "Yo me fui y miraba el noticiero como siempre", acotó. Regresó a las 21 y no la encontró por ningún lado.

Recordó también que su madre quería ir al lago. "Parece que se fue caminando", dijo.

"Ahora estamos a la espera de saber si fue un accidente o un suicidio, porque tampoco nos dejan entrar a nuestra casa, ni a mi padre ni a mí", contó.