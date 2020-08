Confirman un caso de coronavirus en el Poder Judicial

Este viernes a primera hora, el personal del Poder Judicial fue notificado sobre un caso de coronavirus y se le pidió la no concurrencia al edificio. Del mismo modo fue notificado el gremio Sejun, desde donde encendieron las alertas y por estas horas analizan medidas de fuerza.

"Con respecto a la situación suscitada en la Ciudad Judicial, a raíz de la confirmación de un caso positivo de Covid-19, se informa a los/las trabajadores/as de este Poder Judicial, que desde un principio ha tomado intervención el Departamento de Salud Ocupacional, habiéndose adoptado todas las medidas y recomendaciones efectuadas por Salud Publica y siguiendo los Protocolos y la reglamentación vigente a tal fin", explicaron las autoridades judiciales en un comunicado.

"Es importante reiterar a la totalidad del personal judicial que en el marco de la responsabilidad social e individual, debe darse estricto cumplimiento a las medidas de prevención de público conocimiento en el ámbito privado y laboral", agregaron.

El secretario general de Sejun, Edgardo Chervabaz, manifestó su preocupación y confirmó que el gremio analiza medidas de fuerza. "Parecería que son dos casos, no uno. Estamos preocupados, hay mucha ansiedad porque obviamente han compartido el espacio, entonces estamos evaluando no ingresar hasta tanto no se haga el testeo a todas las personas", afirmó el gremialista en contacto con LM Neuquén, quien subrayó que "hay mucha circulación de personas, son más de 30 compañeros".

"Venimos hace meses planteando el cumplimiento de los protocolos y hoy no hay control en el ingreso, entonces esto es muy grave", señaló Chervabaz, quien agregó que la persona contagiada sería "del juzgado ejecutivo".