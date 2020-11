Conmoción: encontraron muerto a un actor de Dr. House

Según informo el portal TZM, la novia del actor de Dr. House se preocupó luego de que no le respondiera los mensajes durante varias horas y llamó al hotel para que fueran a tocarle la puerta. El personal decidió abrir el cuarto y encontró al actor sin vida tendido en la cama de la habitación. También encontraron manchas de sangre en las sábanas.

Las circunstancias de su muerte todavía no fueron esclarecidas y están investigando qué fue lo que ocurrió. Hasta el momento, la Policía no encontró evidencias de un posible crimen.

Mientras tanto, la familia del actor espera los resultados de la autopsia para entender qué ocurrió. Su padre sospecha que su hijo podría haber sufrido un aneurisma.

A los 38 años, la carrera artística de Bert Belasco, quien había nacido en Carolina del Sur, iba en ascenso. Comenzó haciendo obras de teatro y luego participó en diversas ficciones y películas a lo largo de su trayectoria. Pero, adquirió una enorme popularidad por interpretar el personaje de Charles Whitmore en Let’s Stay Together entre 2011 y 2014.

También el popular intérprete actuó en varios episodios de Pitch, I’m Dying Up Here y participó en las series American Princess, Superstore, The Mick, The Soul Man, No Names, The Big Show Show, NCIS, Key and Peele, y Justified, entre otras.

La inesperada muerte de Bert generó conmoción entre sus colegas del mundo del espectáculo que manifestaron su enorme tristeza por esta pérdida en las redes sociales.