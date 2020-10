Continúan los despidos dentro del Barcelona

El ex asesor del presidente Bartomeu fue suspendido de empleo en febrero, que no de sueldo, y recuperó sus funciones en julio, una vez el Barcelona hizo públicas las conclusiones de la auditoría de PriceWaterhouseCoopers (PWC) con un nuevo nombre en su cargo: director del área de presidencia.

BARCELONA-JAUME MASFERRER.jpg Jaume Masferrer, nuevo despido del Barcelona.

Como si no fuera suficiente con el desempeño irregular de los jugadores en el campo de juego, la polémica ejecutiva del Barcelona continúa, y es que, ahora todo lo que tenga olor a Bartomeu molesta en todos los niveles del club.

Ya no es solamente el disgusto del equipo hacia la directiva, sino que también empiezan a salir a la luz pública una serie de hechos vinculados a temas de corrupción, acoso cibernético a jugadores y otras irregularidades ejecutivas que afectaron notablemente la situación económica del Barcelona.

Hasta ahora Ronald Koeman dice que no se siente preocupado ni por el juego del equipo ni tampoco entorno a los problemas que hay en las oficinas del equipo. “No me preocupa. Yo fui contratado para levantar el juego del equipo y recuperar la gloria del club dentro de la cancha en cada competencia a la que vayamos. No tengo nada que ver con las cosas o decisiones que se tomen fuera de la cancha”.