¿Conviene hacer alcohol en gel en tu casa?

Según explicaron, hacer alcohol en gel casero es más difícil de lo que parece y puede pasar que, si no se obtiene la concentración exacta, sea ineficiente, o produzca alergia o dañe la piel. Los alcoholes en gel comerciales, por el contrario, tienen una concentración muy específica que está controlada y estandarizada.

Por caso, Claudio Ucchino, director general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal (Cofybcf), dijo que "por el momento no es recomendable que cualquier persona realice este paso a paso porque los elementos que pueda llegar a utilizar no son estandarizados y la materia prima no está controlada, por lo que no se sabe de dónde proviene".

"Puede producir una alergia, e incluso puede producir sequedad en la piel, mayor que cualquiera, porque estamos hablando del alcohol, ya que tiene que tener una graduación especial, no es el alcohol a 96 grados que se utiliza comúnmente. Esto tiene que estar realizado en manos de un profesional”, advirtió.

"“Hoy en día ante la ausencia que pudiera verse de alcohol en gel nosotros estamos trabajamos con gente del Ministerio para hacer una producción pública o hacerlo a través de las farmacias en manos de un profesional o en pequeña escala con materia prima comprada en droguerías habilitadas que se conozca la procedencia. Pero si no se tiene alcohol en gel, no nos va a pasar nada, con lavarse las manos entre 30 segundos y 1 minuto con abundante agua y jabón es suficiente. El alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos frecuente", recalcó.

En sintonía, Federico Prada, director de la carrera de Biotecnología y Bioinformática de UADE, señaló: "Cualquier producto relacionado con la salud, ya sea medicamento u otro producto, tiene que ser fabricado bajo las normas y los controles que las leyes y los organismos nacionales citan para el mismo. En tal sentido no es aconsejable que se hagan de manera casera”.

La Organización Mundial de la Salud ofrece instrucciones para hacer alcohol en gel para usar en ambientes médicos, pero no están dirigidas a cualquier persona: involucran el uso de agua estéril, un alcoholímetro para medir la concentración de alcohol en el producto final y glicerina.

