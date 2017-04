Además, el magistrado resolvió no imponerle la prisión preventiva, pero sí lo embargó en $500.000.

"No he cometido ningún delito, seguramente no transmití bien mi mensaje porque no fue comprendido", el ex cantante de Bersuit Vergarabat, ante el Juez.

La investigación de Canicoba Corral comenzó luego de una denuncia del INADI, que reaccionó tras la frase de Cordera, que había asegurado que "hay mujeres que necesitan, porque son histéricas y necesitan tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tiene culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso, a mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay tipos que sí les gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos".

Cordera había presentado un escrito ante la Justicia a fines de marzo en el que aseguraba que durante el encuentro con los alumnos de periodismo "seguramente" no transmitió bien su mensaje.

Ante el juez, el ex cantante de Bersuit Vergarabat aseguró: "No he cometido ningún delito, seguramente no transmití bien mi mensaje porque no fue comprendido". Según explicó, en la charla intentó tener la atención de los alumnos de TEA de periodismo.

"Decidí hacer uso de la misma mecánica que utilizo para componer mi música: la provocación", explicó, al tiempo que agregó: "Había conseguido que los alumnos realmente se involucraran en un debate".