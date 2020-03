Coronavirus: Italia es un país fantasma y en cuarentena

Con estas nuevas reglas, los ciudadanos podrán moverse por el territorio nacional por "comprobadas exigencias laborales o situaciones de necesidad y traslados por motivos de salud", pero no de paseo. Quien se traslade deberá autocertificar las razones y quien transgreda o declare en falso corre el riesgo de sanciones que van hasta el arresto. Casi como en estado de sitio, se prohibieron las aglomeraciones, no habrá fiestas ni reuniones numerosas y quien tenga síntomas de infección respiratoria y fiebre mayor a 37,5 ° se le "recomienda con fuerza" quedarse en casa y contactar a su médico. Y quien por decisión clínica sea puesto en cuarentena, no podrá moverse del lugar en el que esté llevando adelante el aislamiento.