Coronel parece tener el 11 inicial de Cipo ya definido

Ahora se repiten algunos protagonistas: Facundo Crespo en el arco, Jonathan Morales en la última línea y Pablo Vergara en mitad de cancha. Matías Carrera integraba el plantel, pero se quedó sin ver acción en los últimos partidos por lesión. Ya recuperado, el lateral es número puesto en el nuevo once.

Que no sea en La Visera el primer partido le resta chances de estreno como titular a Brian Visser. El equipo todavía no está confirmado, aunque sí muy perfilado. De no ocurrir nada fuera de lo planeado, sería con Crespo; Carrera, Damián Jara, Maxi Tormann, Morales; Cristian Fornillo, Manuel Berra, Gonzalo Bárez, Vergara; Nicolás Trecco y Hernán Altolaguirre.

Ávila, a la Primera Nacional

Ezequiel Ávila, el zurdo mediocampista de pasado formativo en Cipolletti y varios partidos en primera división, se convirtió en jugador de Brown de Puerto Madryn para la Primera Nacional, después de haber sido dejado en libertad de acción por el Capataz el 31 de julio, cuando cumplió contrato.