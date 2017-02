Corrupción real: condena al cuñado del Rey de España

España.- La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, fue absuelta mientras su esposo, Iñaki Urdangarin, fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por un caso de corrupción. La infanta fue sentenciada, no obstante, a pagar junto a Urdangarin 265.000 euros en calidad de corresponsable civil a título lucrativo. Las sentencias, anunciadas por la Audiencia de Palma, que los ha juzgado junto a otras 15 personas por desvío de fondos públicos, entre otros delitos, pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo.

El portavoz de la propia Casa del Rey expresó el “respeto absoluto a la independencia del poder judicial”. El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, afirmó que la hermana del rey “ha recibido con satisfacción” el fallo de la Audiencia de absolverla, aunque ha mostrado su “disgusto” por la condena a su esposo porque “sigue creyendo en su inocencia”.

El principal acusado en el caso, Diego Torres, ex socio de Urdangarin, fue condenado a ocho años y medio de cárcel por cinco delitos de corrupción. El tribunal condenó al cuñado del rey Felipe por enriquecerse con fondos públicos a través de la trama corrupta de contratación que organizó el Instituto Nóos, la asociación sin ánimo de lucro que él presidía. El fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, anunció tras conocer el fallo del llamado “Caso Nóos” que valorará “casi de forma inmediata” si pide el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin y de Diego Torres. El ex ministro y ex presidente del gobierno regional de Baleares Jaume Matas fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel y a siete años de inhabilitación por el mismo caso.

265.000 euros deberá pagar la infanta.

Aunque fue absuelta, la infanta real Cristina de Borbón, hermana del rey, deberá pagar esa suma en concepto de multa. Es la mitad de lo que pidió la fiscal.