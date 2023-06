Corte de los vecinos de Ruca Antú: ¿cómo sigue el tránsito en Ruta 7?

El tránsito en el acceso a Neuquén capital desde Centenario estuvo complicado durante todo el día a partir de un corte total en la ruta 7 por parte de los vecinos del barrio Ruca Antú , que reclaman por la instalación de medidores de luz en ese sector. Este miércoles por la tarde, la medida de fuerza se levantó porque la cooperativa CALF convocó a los manifestantes a una reunión, pero los vecinos amenazaron con volver al corte si no obtienen respuestas favorables.

El comisario inspector Héctor Pérez, a cargo del área de Tránsito de la Policía del Neuquén, explicó que los manifestantes de Ruca Antú fueron convocados por la cooperativa CALF a un encuentro, que comenzó a primeras horas de la tarde y que podría terminar después de las 16. "Por ahora el corte se levantó y el tránsito está normalizado, pero la medida se podría retomar si no tienen una solución", dijo a LMNeuquén .

De esta manera, desde Tránsito están recorriendo la zona para buscar caminos alternativos en la zona de meseta, que serán las vías de circulación habilitadas para el tránsito liviano. Los vehículos pesados, como camiones, serán retenidos. Pérez aclaró que se van a retener los vehículos pesados en el semáforo a la altura del cementerio, para evitar más congestión sobre el corte de ruta.

ruca antu (1).jpg Los vecinos iniciaron un corte de ruta para pedir medidores de luz.

Los vecinos de Ruca Antú reclaman respuestas por parte de la cooperativa CALF porque en la zona hay al menos 50 familias que no tienen luz desde hace cinco días. Por sus conexiones clandestinas a la electricidad, ya han sufrido varios incendios en sus casillas y otros accidentes, por lo que solicitan tener una conexión formal al suministro eléctrico. Sin embargo, las autoridades de CALF aclararon que no pueden avanzar con la instalación de los medidores porque los vecinos no cuentan con la tenencia legal de sus terrenos.

Los barrios afectados, además de Ruca Antú, son El Trébol 1 y El Trébol 2. Hay al menos un 20% de los habitantes que ya tienen acceso a la red de electricidad y en el barrio se generó un conflicto interno porque denunciaron que los vecinos realizaron el corte con intenciones políticas.

corte ruta 7 ruca antu

Tras más de cinco horas de corte total, los manifestantes fueron convocados a una reunión y desde la comisaría 20 informaron que iban a levantar la medida de fuerza. Sin embargo, es posible que el piquete se retome en caso de que no se llegue a un acuerdo con la cooperativa CALF.