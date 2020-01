Corte programado de energía sorprendió a vecinos de Plottier

Dijo que el personal está abocado a conectar el equipamiento que se quemó hace algo más de 72 horas y que afectó a una gran parte de usuarios. “Se quemaron los reconectadores que son los que generan la seguridad a las personas ante un cortocircuito o una descarga a tierra”, agregó el titular de la Coooperativa.

Señaló que, si bien se trata de equipamiento nuevo que tenían guardado en el depósito, lleva un tiempo instalarlo y que están en ese proceso.

Esta vez afectó el oeste de la ciudad, extensivo a China Muerta y San Francisco. Ante las consultas de los vecinos a los que no se les había reestablecido el servicio pasada las 12, admitió que se pudo retrasado. Los cortes de mañana afectarán otro sector, que los darán a conocer en esta jornada.

Soto dijo que “salieron sobre la marcha” para reemplazar el equipo dañado y evitar otros cortes dado que en estos días las temperaturas máximas podrían superar los 37 grados centígrados.

Estas son situaciones de emergencia. Tratamos de llegar a todos para comunicarnos, el servicio estable demanda tiempo y la gente se enfada”, agregó.

Aunque comerciantes de la calle Roca indicaron que no habían sido avisados de los cortes del servicio. “Vendemos milanesas de pollo y sus derivados y un anexo almacén en el cual contamos con helados que fueron nuestra mayor perdida. Hoy me tenían que llenar el frezzer pero tuve que suspender y no creo que pida, porque desde la cooperativa dijeron en los medios que van a ser frecuentes los cortes”, sostuvo un comerciante afectado de calle Roca.

