Estas nuevas costumbres no solo se limitan al plano sanitario, aunque claro, todas fueron tomadas pensando en este aspecto.

Esta forma de empleo venía esparciéndose lentamente alrededor del mundo, pero la pandemia aceleró todo y forzó a una gran cantidad de corporaciones a implementar el teletrabajo, modalidad que grandes empresas como Twitter comunicaron, llegó para quedarse.

Videoconferencias

COVID-19: 5 costumbres que llegaron para quedarse COVID-19: 5 costumbres que llegaron para quedarse

Tras un año repleto de reuniones, clases, conferencias, espectáculos, cumpleaños, y todo lo que implique comunicación simultánea entre un grupo de personas, de manera online, es un hecho que de ahora en adelante las videoconferencias harán parte de la vida cotidiana.

Plataformas de streaming

COVID-19: 5 costumbres que llegaron para quedarse COVID-19: 5 costumbres que llegaron para quedarse

Si bien las plataformas de streaming venían abriéndose camino como canal de exhibición de contenidos audiovisuales, el cierre de los cines y otros espacios de entretenimiento, para evitar la propagación del COVID-19, provocó que millones de personas alrededor del mundo se volcaran a contratar este tipo de servicios.

Alcohol en gel

COVID-19: 5 costumbres que llegaron para quedarse COVID-19: 5 costumbres que llegaron para quedarse

Otra costumbre de la que seguramente la mayoría no podrá no podrá, y de la que no debería, deshacerse es del uso constante de alcohol en gel para sanitizarse las manos, los objetos y los espacios.

Medios de transporte alternativos

COVID-19: 5 costumbres que llegaron para quedarse COVID-19: 5 costumbres que llegaron para quedarse

La prohibición de uso del transporte público para personas que desarrollen actividades no esenciales trajo como consecuencia que muchos comenzaran desplazarse en bicicletas, scooters y hasta patinetas, medios de transporte que además de disminuir el riego a contagiarse de COVID-19 le hace un guiño al medio ambiente.