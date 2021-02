COVID-19: conocé las medidas que no funcionan contra el virus

Por otro lado, ciudadanos prefieren quitarse los zapatos antes de entrar a sus residencias e incluso limpian las bolsas cuando salen de compras.

Pero, ahora la pregunta es: ¿Qué tan efectivas son estas medidas?

De acuerdo a lo publicado por CNN, luego de consultar a un grupo de expertos, ninguna de estas medidas son realmente efectivas para combatir el COVID-19.

Lo único que realmente puede funcionar es desinfectar o quitarse los zapatos para evitar que entre suciedad a la casa.

"La verdad es que los virus no vienen en los zapatos, ellos están flotando en el aire. Y si llega a quedarse en el zapato, ellos no suben", dijo la viróloga María Fernanda Gutiérrez de la Universidad Javeriana de Colombia.

Asimismo, indicó que tomar la temperatura tampoco funciona contra el COVID-19, debido a que este virus no es productor de fiebre.

"En muy pocos casos uno está produciendo fiebre y cuando uno tiene fiebre, se siente mal, es probable que no salgas a la calle", explicó.

Por su parte, Diego Rosselli, profesor de Epidemiología de la Universidad Javeriana, comentó: "No sirve, es muy poco lo que puede ayudar. Se sabe que la transmisión del virus por superficies es menor de lo que se creía inicialmente. Que los zapatos contaminen, no hay ninguna evidencia de que eso sea cierto. Sobre limpiar las bolsas del mercado hay controversia. No son las bolsas que transmiten, son las manos".