Covid-19: convocan habitantes de Buenos Aires a donar plasma

Requisitos para poder donar plasma

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kilos.

Sentirse bien al momento de donar.

Deben transcurrir al menos 28 días sin síntomas de coronavirus o de haber recibido el alta médica.

Los interesados pueden comunicarse al 0800-222 0101 todos los días durante las 24 horas del día.

Beneficio del plasma

La prestigiosa revista especializada The New England Journal of Medicine compartió la información de una investigación argentina la cual reveló que el plasma de convaleciente reduce un 60% los casos graves de Covid-19. Además, el estudio resaltó que este tratamiento seguro y barato para las poblaciones de riesgo debe llevarse a cabo ni bien aparecen los síntomas.

El ensayo fue realizado por la Fundación Infant, de Buenos Aires, que mostró los beneficios de las transfusiones de plasma sanguíneo de donantes que superaron el coronavirus. "Es la primera evidencia en el mundo de un tratamiento universal, accesible y seguro que puede salvar vidas", resaltó el director de la compañía, Fernando Polack.