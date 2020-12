COVID: Biden anticipó 250 mil muertes más

El inminente jefe de Estado estadounidense se dirigió a sus compatriotas y les indicó que "no podrán viajar durante estas vacaciones" que se acercan "tanto como quisieran". Según los cálculos revelados por el ex vicepresidente de Barack Obama, 250.000 personas más morirían por la enfermedad hasta enero. "La Navidad va a ser mucho más difícil. No quiero asustar a nadie aquí, pero entiendan los hechos, observen todos los problemas que estamos pasando", enfatizó.