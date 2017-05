Crean un reloj que ayuda a escribir a los que tienen párkinson

La idea surgió cuando Emma Lawton, de 33 años y que forma parte del 2% de la población diagnosticada con párkinson antes de los 40, conoció a Haiyan Zhang, del centro de investigación de Microsoft en Cambridge, Londres. Allí, Lawton le contó a Zhang su diagnóstico y le mostró que ya no podía escribir como antes. “Zhang me entendió al instante. El reloj tiene una correa intercambiable y eso me identifica porque la puedo cambiar cuando quiera. Ella sabía que quería algo cool y de lo cual mi novio se pondría celoso, ya que es un fanático de la tecnología”, relató Lawton sobre el proyecto del dispositivo que lleva su nombre, Emma.

Se espera que el dispositivo sea “revolucionario” en la ayuda para reducir los temblores. En este sentido, “el proyecto Emma Watch utiliza motores de vibración -similares a los que se encuentran en los teléfonos móviles- para distraer al cerebro enfocándose en algo más que controlar las extremidades del paciente”, explicó y agregó: “En síntesis, Zhang cree que el cerebro de Lawton está en guerra contra sí mismo: la mitad está tratando de mover su mano, la otra mitad está tratando de detenerla. Las dos señales son contradictorias y se amplifican mutuamente, causando los temblores”.

Por eso, el reloj detiene ese bucle de retroalimentación. Si bien no cesa el temblor, las vibraciones del dispositivo ejercen una fuerza que reemplaza los temblores de la mano por vibraciones de estabilidad. “Al escuchar a Emma y su experiencia uno puede entender lo que sucede con ella fisiológicamente y eso dispara ideas”, precisó Zhang. “Cuando Emma -amplió- se colocaba el dispositivo decía que podía ver su mano temblar pero que no lo sentía porque recibía las vibraciones del dispositivo en lugar de la sensación física de temblor”. Asimismo, sostuvo que “lo que sucede con el dispositivo es que el cerebro (de Emma) deja de detectar los temblores y frena las señales contradictorias que generan el mismo”.

Zhang afirmó que se contactó con investigadores de Neurología sobre el tema, quienes coincidieron que “hay base científica para esta línea de pensamiento”.

