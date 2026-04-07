Manzano Amargo: a un año de la hostería, el turismo muestra su impacto con ocupación plena

La localidad se consolida como uno de los nuevos destinos del norte neuquino. La inversión en infraestructura turística y vial comienza a reflejar su impacto.

A un año de su inauguración, la hostería de Manzano Amargo se consolidó como uno de los motores del crecimiento turístico en el norte neuquino . Durante el último fin de semana largo de Semana Santa 2026, el destino alcanzó ocupación plena, evidenciando el impacto de las políticas públicas orientadas a fortalecer la infraestructura y diversificar la matriz económica provincial.

La hostería fue inaugurada el 28 de marzo de 2025 por el gobernador Rolando Figueroa, como parte de un plan integral de inversiones en la región del Alto Neuquén. La obra no solo amplió la oferta de alojamiento en la localidad, sino que se integró a un conjunto de proyectos estratégicos, como la pavimentación de la ruta provincial 43 entre Varvarco y Las Ovejas, además de los 17 kilómetros de asfalto que mejorarán el acceso a Manzano Amargo.

A doce meses de aquel corte de cintas, los resultados comenzaron a hacerse visibles. La llegada de turistas no solo dinamizó la ocupación hotelera, sino que cambió la vida cotidiana del pueblo. Muchas familias encuentran una participación activa en la atención a visitantes, la gastronomía local, la venta de productos regionales y la oferta de excursiones.

El movimiento generado durante Semana Santa reflejó ese cambio: calles con mayor circulación, comercios en funcionamiento, propuestas para recibir a los visitantes y una comunidad que se adapta a una nueva dinámica económica y social.

La inversión en infraestructura hotelera y vial comenzó así a dar sus frutos, en línea con la visión de posicionar al turismo como la segunda actividad económica de la provincia. En este sentido, el norte neuquino emerge como una región con fuerte potencial, incorporando nuevos destinos al mapa turístico y ampliando la oferta más allá de los circuitos tradicionales.

El gobernador Figueroa destacó en ocasión de su inauguración la necesidad de “desarrollarse y pensar en el Neuquén post Vaca Muerta”, impulsando obras que generen arraigo y oportunidades. Hoy, ese horizonte empieza a materializarse en localidades como Manzano Amargo, donde el turismo no solo genera ingresos, sino que también fortalece la identidad y el sentido de pertenencia.

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Más servicios para el norte neuquino

La hostería, construida con mano de obra local y tecnología desarrollada por Corfone S.A., cuenta con ocho habitaciones, espacios de servicio y diseño eficiente en términos energéticos, consolidándose como una pieza clave dentro de la red de infraestructura turística del norte provincial.

A un año de su inauguración y con cifras de ocupación que marcan tendencia, Manzano Amargo y la región del Alto Neuquén comienzan a escribir una nueva etapa, donde el turismo se integra a la vida del pueblo y abre camino hacia un desarrollo más equilibrado y sostenible en la provincia del Neuquén.

Cabe mencionar que esta hostería junto con las de Las Ovejas, Huinganco, Los Miches y Varvarco son administradas por Neuquentur SE, dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial.