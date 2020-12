Crece la venta de ivermectina en farmacias, pero su uso no está aprobado para COVID

En medio del escenario COVID -19, la incertidumbre y las mil y un preguntas que surgen aún en torno a las vacunas y la falta de una "cura" real, los tratamientos 'alternativos' y no aprobados tal como el uso de ivermectina genera nuevamente una alerta ante el incremento de su venta en farmacias.

En cuanto a las especialidades de venta en farmacia hay de varias marcas, y de concentraciones de 3, 6, 9 y 18 mg (en comprimidos), se informó.

“Tomando como referencia el de 6 mg x 6 comprimidos, algunas marcas comerciales han aumentado desde un 20 a un 40% su precio final, desde julio a la fecha. Todos costaban alrededor de $700 en julio y hoy cerca de los $1000 aproximadamente”, indicaron desde el Colegio de Farmacéuticos de Neuquén.

En todo el país su comercialización creció notablemente por lo cual se encendió una luz roja.

Ensayo de profilaxis

En Río Negro la utilización de este popular antiparasitario, que se emplea en veterinaria, no está autorizado para ningún tipo de tratamiento anti COVID, pero se pretende dar un paso adelante en su investigación para llevar luz ante las dudas de la población.

Según se anticipó desde el Comité de Evaluación de Bio-tecnologías de Salud provincial, se envió a la ANMAT un proyecto para realizar en la provincia "un ensayo de profilaxis".

"Hubo mucha presión para usarlo, nosotros no lo vamos a empezar a usar si no es en el contexto de un ensayo clínico", sostuvo Fernando Tortosa, jefe del Departamento Médico del Hospital de Bariloche, porque "no hay evidencia que avale su uso empírico".

Se analizará una prueba solo “como profilaxis en alta exposición”. "Hay varios ensayos que están en vías de aprobarse. En el contexto de un ensayo clínico está bien probar una droga, porque hay un monitoreo, uno está muy atento a los efectos adversos que puedan presentarse y es algo seguro, más con una droga que -como todas las que se intentan usar para el coronavirus- son drogas reutilizadas o refuncionalizadas desde otros tratamiento para esto", explicó.

"Con la invermectina hay un solo estudio preclínico y eso llevó a malinterpretaciones y que algunos gobiernos lo usen", advirtió.

La posición de la Sociedad de Infectología

Ante las innumerables consultas de los profesionales de la salud y la creciente generalización de la utilización de la ivermectina para el tratamiento de COVID 19, desde la SADI se advirtió que la ivermectina es una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria, con dosis definidas para conservar un patrón de tolerancia y seguridad para indicaciones conocidas.

"Además de su acción antiparasitaria, la ivermectina es un potencial inhibidor de la replicación viral del SARS-CoV-2", destacaron, pero "la evidencia disponible in vitro sugiere que para alcanzar niveles efectivos de ivermectina se necesitarían importantes aumentos y potencialmente tóxicos de la dosis".

Incluso dosis de hasta 10 veces mayores que las aprobadas no alcanzarían las concentraciones efectivas in vitro contra el SARS-CoV-2, se enfatizó.

"Hasta el momento la evidencia científica en curso que evalúa el uso de ivermectina sola o combinada con otras drogas para la prevención y/o tratamiento de la infección por SARS-Cov2 es de muy baja calidad y no han reportado datos claros de eficacia clínica".

"Recientemente resultados preliminares (sin publicación ni revisión de pares) de un estudio realizado en Argentina evidenció que la administración de ivermectina al triple de dosis habitual en 45 pacientes habría producido mayor eliminación del virus en secreciones respiratorias, pero sin correlación con mejoría clínica. Sin embargo, se necesitan más estudios con mayor número de individuos para determinar este parámetro y otros asociados a eficacia clínica y seguridad", expusieron.

Es importante recordar que la ivermectina no es una droga inocua y aún a dosis terapéuticas puede provocar un número frecuente (>10%) y considerable de efectos secundarios adversos, desde leves a graves, se destacó.

"Mientras no existan evidencias de mayor calidad, SADI recomienda que no se utilice la ivermectina para el tratamiento y/o profilaxis del SARS-CoV2".