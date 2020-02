“También pediremos por la restitución de los nenes a los abuelos paternos. Todavía mi mamá no puede ver a los nenes cuando la defensora Bianco le comunicó a la otra familia (por la de Magalí Hernández) que debía llevarlos el lunes a las 16 a la casa de los abuelos paternos” señaló en diálogo con LU5 Andrea Millaín, hermana por parte de madre de Dante Biazetti, quien fuera asesinado de un disparo en el cuello en octubre del año pasado.

Millaín sostuvo que la marcha desde la rotonda del Reloj en Plaza Huincul por la Avenida Argentina hasta la Fiscalía local para solicitar que se imprima celeridad al juicio, que la tendrá en el banquillo de acusada a Hernández, porque el 10 de este mes se termina el plazo de presentación de pruebas y testigos de la causa.

cabo-hernandez-homicidio.jpg Crimen de Biazetti: la cabo Hernández cumple prisión domiciliaria en Plaza Huincul. Gentileza Cutral Co Al Instante

“Desde el 20 de enero que fueron entregados a la familia de Hernández que no vemos a los nenes cuando se había acordado con la jueza Silvia Arancibia Aranbuena que los iban a tener una semana cada abuela”, explicó.

Dijo que, según les informó su abogado, la jueza Arancibia habría renunciado porque se sintió agraviada tanto en los medios como en las redes sociales. “El viernes firmó una resolución que se debía seguir con el mismo sistema de siete días y que los nenes no debían ver a la madre. El lunes pasado estuvimos hasta las 15.30 para que la defensora atienda a mi mamá. Para que no sea tan traumática la situación para los nenes, acordamos que en vez que los restituyan ahí los lleven a la casa, pero no ocurrió”, se lamentó.

Al tiempo que agregó: “No se está cumpliendo piensan que tienen derecho a hacer lo que se les cante. Estamos cansados. Mi mamá perdió a un hijo y encima no le dejan ver a sus nietos, que son lo único que le queda de Dante”.

LEÉ MÁS:

Crimen de Biazetti: en prisión domiciliaria, la policía Hernández retiene a sus hijos

Crimen de Biazetti: familiares reclaman Justicia

Plaza Huincul: una cabo de la policía asesinó a su pareja de un tiro en el cuello

Crimen de Biazetti: "Ella lo humilló y lo hizo sufrir hasta asesinarlo"