Crimen, fiestas swinger y misterio en Punta del Este

La mujer, que ejerció prostitución en el balneario y organizaba fiestas swingers en uno de los barrios más coquetos, fue a prisión preventiva, imputada como coautora de un delito de homicidio especialmente agravado.

El caso se destapó por el crimen de Edward Vaz, un profesor de inglés al que dos sicarios asesinaron el 9 de julio en su casa, supuestamente contratados por la ex esposa.

La mujer era conocida como princesa gitana (hija de gitano importante en el país) y organizaba fiestas swinger en su mansión Gypsy Queen, de uno de los barrios más caros de Punta. Vaz y Lulú (de iniciales L.J.M.) se habían casado en el otoño de 1997, tuvieron dos hijos y se divorciaron hace poco más de dos años, pero mantuvieron vínculos y disputas sobre el millonario patrimonio.

La imputada por contratar sicarios para matarlo hizo declaraciones antes de ser detenida y acusó a su ex marido de haberla obligado a prostituirse durante años y luego manipularla para quedarse con su dinero. Pero el profesor vivía en un modesto departamento de Maldonado y ella seguía una vida más lujosa, junto a su amiga y compañera de prostitución.

¿De quién era la mansión Gypsy Queen de Beverly Hills donde hacían las fiestas sexuales? Según Lulú, la casa era de su amiga Leticia, quien había obtenido dinero de un amante o cliente, que era un influyente argentino. El diario El País dice que “un alto funcionario de la administración del ex presidente argentino Carlos Menem fue quien puso el dinero para la compra del terreno donde hoy se levanta la lujosa mansión”.

“Tanto yo como mi amiga nos prostituimos obligadas. Después de nueve años intenté divorciarme pero nunca pude. Él era un tipo muy chiquito pero con ideas nazis y estaba armado. Era proxeneta”. La mujer detenida. Antes de ser apresada, dijo que era víctima del asesinado.

Tocaron el timbre y lo ejecutaron

Luluky, la detenida, se comunicó con un albañil que hacía tareas de mantenimiento en el chalet para hacerle un pedido: “Vienen dos muchachos de Montevideo para darle un susto a mi ex marido y preciso que no me falle”. Le encargó que los fuera a esperar a la Rambla y que los llevara a la vuelta de la casa de Vaz; los esperara y luego los dejara en el mismo lugar donde los había recogido. El albañil le hizo caso. Y así fueron a la casa de Vaz, tocaron timbre y cuando salió a la vereda lo ejecutaron de un balazo en la cara.