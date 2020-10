Crimen de las 300 puñaladas: Silvera volvió tras las rejas

Gentileza Cutral Co al Instante.

Luego de pasar menos de una semana en la comodidad de su domicilio, Daniel “Fierita” Silvera, uno de los acusados por el salvaje crimen de las 300 puñaladas al ex policía de Cutral Co Horacio Pañitrul, tuvo que volver a la comisaría luego del incendio de su vivienda, por no tener otro lugar.