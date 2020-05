González adelantó que desde ACIPAN elaboraron un informe, que se dará conocer este martes, acerca de la situación por la que está atravesando en la economía local que da cuenta que “se ha incrementado notablemente la cantidad de comercios cerrados porque hay muchos que no han aguantado tantos días de inactividad”.

Aunque sostuvo que la ampliación de apertura de horario comercial en Neuquén se aguarda con expectativa. “En lo que hace al comercio mejoró, no sustancialmente pero hay otro ánimo”, dijo respecto a la primera semana donde sólo estaba admitida la venta take away.

Dijo que la situación afectó de tal manera que han tenido que dejar de trabajar en el comercio. “Es una cadena, empieza en la perforación de un pozo y termina en una verdulería”, ejemplificó.

Señaló que este panorama no es ajeno a las pymes por quien manifestó tener una “preocupación muy grande” porque no saben si podrán afrontar los sueldos dado que “muchas pymes no pueden seguir adelante y están al borde de la quiebra”.

González explicó que la crisis del sector comenzó a visibilizarse en agosto del año pasado con el congelamiento del precio del barril de petróleo, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando empezaron a parar equipos de perforación. De ahí en adelante se fue agravando por la caída de la demanda interna debido a la pandemia.

“Venimos de una mala noticia detrás de otro. Una buena noticia fue el decreto del precio del barril criollo pero las pymes vienen muy golpeadas. El problema con el que nos enfrentamos es que las operadoras, que serían las que tienen la concesión en los yacimientos, están generando retraso en los pagos”, agregó.

Ejemplificó que hay trabajos efectuados en enero y febrero que todavía no fueron certificados por la mayoría de las operadoras. Por eso apeló a que “las operadoras que no se hagan las distraídas y tienen que certificar en tiempo y en forma”, en alusión a que hay algunas que pretenden pagar en porcentaje menor, de trabajos anteriores a la pandemia.

