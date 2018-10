"Hoy la escena Musical Independiente de Argentina sufre una persecución inimaginable. Yo no soy un violador ni un abusador ni un golpeador. Entré al penal de Marcos Paz el 24 de diciembre del 2016 y desde ese momento veo como El Otro Yo, Salta la banca, La Mississippi, Boom boom kid, Jauría, El Mató y ahora Onda Vaga - grupos políticamente incorrectos que no se dejan dominar por patrones comerciantes esclavizantes de la industria musical, y que por lo tanto, somos un mal ejemplo para una idea de sistema capitalista y oligarca- quieren desprestigiar la elección exitosa de ser un grupo musical independiente. Hoy somos perseguidos, desprestigiados, vulnerados y estigmatizados. Les pido a mis colegas que no tengan miedo. Salgan a hablar. Defiendansé. No dejen que nos roben y pisoteen nuestros ideales", escribió Aldana, quien desde hace dos semanas está llevando adelante una huelga de hambre para denunciar que no está teniendo "un juicio justo"

"Yo fui víctima de una persecución mediática dirigida y disparada desde la redes sociales y luego, exaltada desde los medios de comunicación masivos. Pido por mis colegas, hoy le tocó a Onda Vaga, ¿quién sigue en la lista?. Ninguno está exento de estos tipos de ataques. No permitamos que este sistema mercenario y capitalista utilice la lucha feminista para cometer atentados ilícitos y encarcelar a la música independiente", añadió.

Cielo Razzo, en la mira

Al igual que lo que pasó con los integrantes de Onda Vaga y frente a la gran repercusión de las denuncias, un grupo de mujeres abrió otro blog para poder contar y dejar expuestos a los integrantes de otra banda de rock: Cielo Razzo.

El portal se abrió este lunes y hasta el momento hay 6 testimonios de mujeres que cuentan situaciones en las que fueron abusadas, acosadas y maltratadas por los músicos rosarinos cuando iban a verlos a los shows. Todas mujeres aseguran que los abusos los sufrieron cuando eran menores de edad y que los integrantes de la agrupación las hacían subir a un micro en el que los músicos viajaban a distintas localidades para hacer su show.

“Tipos de más de 30. Con familia. La habían empezado a pegar con la música y salían a los pueblos a tocar. Se descontrolaban. Eran pendejos fiesteros por una noche. Donde nadie los veía. Nadie los juzgaba. Sexo en grupo. Faso. Merca en bolsa. Todo estaba permitido en ese recreo cómplice dentro del bendito colectivo”, escribió una de las denunciantes.

“Durante una hora de trayecto, nos maltratan psicólogicamente, se reían de nosotras, hacían chistes internos entre ellos, tuvimos sexo con dos de ellos, frente a los otros, les practicamos sexo oral, los tocamos, mientras ellos se nos seguían riendo. A ellos no les importó que fueramos menores, ni siquiera preguntaron”, contó otra de las chicas.

Hasta el momento, Cielo Razzo no hizo declaraciones al respecto. La banda se encuentra realizando diferentes recitales por Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

