Cristiano Ronaldo declaró ante la Justicia por presunto fraude fiscal

El jugador del Real Madrid llegó al juzgado bajo una enorme expectación, con decenas de profesionales de los medios de comunicación esperándolo a las puertas de una sesión que sin embargo se produjo cerrada al público.

Las cámaras se quedaron con las ganas de ver al delantero a su llegada, ya que ingresó al recinto dentro de un vehículo y por una puerta trasera para evitar ser captado por los más de 120 periodistas que hicieron guardia desde temprano en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

Cristiano Ronaldo, de 32 años, estaba citado a declarar ante la jueza Mónica Gómez Ferrer tras haber sido denunciado por la Fiscalía de Madrid, quien le acusa de cometer cuatro delitos contra la Hacienda Pública entre los años 2011 y 2014 en los que habría defraudado 14,7 millones de euros.

Ganador de cuatro Balones de Oro, el crack luso no es el primer profesional del Real Madrid investigado por la justicia por similares motivos. Ya le sucedió a su ex entrenador Jose Mourinho o a ex compañeros como Pepe, Fabio Coentrao y Ángel di María. Todos ellos comparten padrino en el negocio del fútbol, el famoso representante Jorge Mendes, quien precisamente tuvo que acudir a declarar a los mismos juzgados de Pozuelo hace no menos de un mes por otro caso que involucra a otro de sus clientes, el colombiano Radamel Falcao.

Embed Así ha sido la llegada de Cristiano Ronaldo al Juzgado de Pozuelo de Alarcón, por el garaje, para declarar como acusado de fraude a Hacienda pic.twitter.com/qRsorjuKEi — Antena3Noticias (@A3Noticias) 31 de julio de 2017

El delantero portugués aún no se ha sumado a la pretemporada del Real Madrid al disfrutar aún de tiempo de descanso tras su participación en la Copa Confederaciones de Rusia. Todo a pesar de que el equipo blanco se juega su primer título oficial en poco más de una semana -la Supercopa de Europa- y todavía no ha logrado ganar ninguno de los tres ensayos que ha realizado.

De hecho, fue durante esa última participación internacional de Cristiano Ronaldo cuando la prensa comenzó a especular con su posible salida del Real Madrid en el actual periodo de traspasos, basándose en un posible hartazgo del jugador por su problema judicial y en el escaso respaldo de su club ante el mismo.

No se manifestó públicamente en aquella ocasión el portugués para enterrar dichos rumores y desde entonces sigue llamado a silencio. Mientras, en el Real Madrid parecen haber desaparecido los temores de días pasados y todos sus compañeros cuentan con su inminente incorporación al trabajo.

El equipo dirigido por Zinedine Zidane todavía tiene un último partido amistoso en Estados Unidos, el próximo 3 de agosto ante un combinado de estrellas de la MLS (La Liga estadounidense de fútbol), antes de disputar la Supercopa de Europa el día 8 ante el Manchester United.

