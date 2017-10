En los premios The Best que entrega la FIFA, además se eligió mejor entrenador, mejor gol y mejor once del mundo, entre otras entregas. El Real Madrid, último campeón de la Champions League y la Liga de España, se alzó con la mayoría de los cetros.

El jurado, integrado por entrenadores, capitanes nacionales, periodistas y aficionados, dio su apoyo al astro luso, que venía de ganar este mismo premio la última temporada. Su doblete en la final de la Champions en Cardiff ante la Juventus y los 12 tantos que convirtió en esa competencia lo posicionaron por delante de su gran rival, Lio Messi. “Gracias al Real Madrid, a mis compañeros, a mi presidente. Estoy orgulloso, es un gran momento para mí”, dijo el portugués tras recibir el premio en manos nada menos que de Diego Maradona y el brasileño Ronaldo.

7 premios individuales para CR7: 4 Balones de Oro, 1 FIFA World Player y 2 The Best.

Fiesta y Merengue

El Real tuvo muchos premios. Su entrenador, Zinedine Zidane, fue elegido como el mejor de todos. “Es un honor. Nunca imaginé recibir algo tan importante. Doy las gracias a los jugadores”, expresó el francés que ganó dos Champions consecutivas (2016-17), una Liga, un Mundial de Clubes, dos Supercopas de Europa y una de España, con lo que suma siete títulos de nueve en juego desde que llegó en 2016. Además, cinco jugadores formaron el once ideal: Ramos, Marcelo, Modric, Kroos y Ronaldo. Completaron Buffon, Alves Bonucci, Iniesta, Messi y Neymar.

En tanto, el francés Olivier Giroud conquistó el premio Puskas al mejor gol por su remate estilo escorpión ante el Crystal Palace en enero.

Una fiesta con mucho glamour

Diego, gran anfitrión

Maradona junto con Ronaldo entregaron el máximo premio a CR7. Además, el 10 charló con la Pulga y dijo que está todo bien.

Votaron a sus amigos

Messi le dio su primer voto a Suárez, el segundo a Iniesta y el tercero a Neymar. Cristiano se inclinó por Bale, Modric y Ramos.

Lieke Martens, la Nº1

La holandesa Lieke Martens del Barça fue elegida la mejor jugadora del mundo. Sarina Wiegman, al frente de la Naranja, la mejor entrenadora.