Cristina abre el juego y se acerca a Marcelo Tinelli

“Martín Bossi, un genio total, pero yo recomiendo la original ¿te sumo”, fue el tuit dirigido al Cabezón de Bolívar por Gregorio Dalbon, abogado de la ex mandataria.

Justamente, ese mensaje fue el disparador para que Fabián Doman (Nostros a la mañana) se comunicara con el letrado. Dalbon reveló que Cristina tiene “intenciones de hablar con los medios”. El abogado le confesó al conductor que uno de los periodistas más firmes para que la entreviste es Marcelo Longobardi y descartó a Jorge Lanata porque “la insultó”.

¿Y Mirtha?

En Intrusos, Nacho Viale (productor y nieto de Mirtha Legrand) le confesó que “alquilaría balcones” para ver un nota de su abuela con Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el abogado de la ex presidenta aclaró que su clienta no podría sentarse con la diva: “Mirtha no quiere y la desprecia”.

Tras la negativa de Susana, Dalbon aseguró que “estaba a fecha para que se lleve adelante la entrevista”. “Creo que Macri le dijo a Susana que no haga la entrevista”, señaló Dalbon. Minutos después cerró el tema con un tuit: “Mauricio tiene miedo que @CFKArgentina conceda entrevistas...sabe muy bien que la única oposición política real es #UnidadCiudadana”.