Cristina al final dio el sí y será candidata a senadora

La ex presidenta estará acompañada por Jorge Taiana, quien fuera canciller tanto en el gobierno de Néstor como en el de CFK. De todos modos, lo más curioso de la presencia de Taiana en esta lista es que el actual diputado de Parlasur es parte de la conducción del Movimiento Evita, que apoya la postulación de Florencio Randazo en el PJ bonaerense.

Precisamente con Randazzo estuvo Cristina reunida la noche del viernes, sin llegar a un acuerdo de unidad. Fue una charla de más de dos horas que mantuvieron en el departamento del barrio porteño de Recoleta que tiene la ex jefa del Estado, quien no tendrá competencia en las PASO y evitará la interna peronista de la que sí participará el ex ministro de Transporte, lo que ubica al justicialismo dividido en tres partes, de cara a las elecciones primarias en el distrito electoral más importante del país. La decisión de Randazzo de mantenerse intransigente a una unión con CFK fue criticada por alfiles del cristinismo, como Aníbal Fernández, quien dijo: “Si tuviera el mismo proyecto que nosotros, no cuestionaría el liderazgo de Cristina, que es el único intacto en este país. Tiene otro proyecto: porque responde a otra terminal o porque las ambiciones lo pueden”.

En cuanto a la lista a diputados nacionales, ahí hubo algunas sorpresas, aunque la más importante es la presencia y, especialmente, el lugar que ocupará Daniel Scioli, que pasó de ser el candidato a presidente por el peronismo a estar quinto en esta lista que encabezan la economista Fernanda Vallejos y el ex presidente del Conicet Roberto Salvarezza. Les siguen el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, y la sindicalista judicial Vanesa Siley.

Un hombre de Carrió deja la lista y va al Ejecutivo

El diputado Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, finalmente no integrará la lista de candidatos a diputados de Vamos Juntos que encabeza la diputada y jefa de la CC, Elisa Carrió, ya que a partir de diciembre se sumará a la jefatura de Gabinete que conduce Marcos Peña, y será así el primer miembro de la mesa chica de Lilita en ser parte del Gobierno. Sánchez era el tercer candidato a diputado, detrás de Carrió y de Carmen Polledo.