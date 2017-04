La protesta se inició pasadas las 21, cuando entre los sectores en conflicto por reclamos salariales y por el pago de los sueldos de marzo, circuló un mensaje en las redes sociales, alertando sobre el ingreso a la residencia oficial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a los testimonios.

Los manifestantes reclaman el pago de salarios, tal como rezaban los carteles que pegaron en los portones de la residencia, al igual que los cánticos, al tiempo que hacían tronar ollas y palos, con lo que por estas horas lograron sortear la reja sobre la calle Alcorta, además de encender fuego en las esquinas de Piedra Buena y Teófilo de Loqui.

Alrededor de las 23 se vivieron momentos de tensión, cuando se hicieron presentes efectivos de Infantería y Bomberos y los manifestantes advirtieron las presencias del Ministro de Gobierno, Fernando Basanta y del Subsecretario del área, Lisandro de la Torre, adentro de la Jefatura de Policía, ubicada frente a la residencia oficial.

Dirigentes de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac) presentes en el lugar ingresaron al edificio de la Jefatura para dialogar con los funcionarios provinciales, a quienes pidieron que fuera retirada la Infantería, para evitar enfrentamientos con los manifestantes.

“Terminaron entendiendo y retiraron a la Infantería, que enerva a los manifestantes muy lejos de tranquilizarlos”, dijo a Télam Ezequiel Alós, titular de la filial Río Gallegos, luego de un enérgico cruce que mantuvieron con los funcionarios, junto con el secretario adjunto de la Adosac provincial, Diego Barrionuevo.

El dirigente lamentó que ante la manifestación, “la respuesta del ministro de Gobierno sea que acá estamos porque nos pone (Eduardo) Costa”, en referencia al diputado nacional y líder de la oposición de Cambiemos en Santa Cruz.

“Son observaciones muy por afuera del nivel que debería tener un funcionario público, sin ninguna actitud conciliadora”, dijo Alós.

“Es lamentable la postura de los funcionarios del gobierno que no pueden observar la realidad, que no pueden entender que si la gente está acá manifestándose es porque al día de hoy no ha cobrado el sueldo, lo que es sumamente grave y claramente estamos reclamando que den la cara”, subrayó el dirigente.

Una situación similar se produjo hace 18 días, cuando la gobernadora logró salir de la Casa de Gobierno de madrugada, luego de que manifestantes bloquearan la puerta del edificio durante varias horas por el pago de los sueldos de febrero.

La gobernadora había explicado horas antes en conferencia de prensa que la provincia está "quebrada" y que necesita una refinanciación de la deuda provincial por parte del gobierno nacional para hacer frente al pago de los sueldos.