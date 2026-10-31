Resultados de las quinielas de hoy 31 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Sábado, 31 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 3152
1° 3152, 2° 1213, 3° 4128, 4° 8160, 5° 0848, 6° 7540, 7° 4514, 8° 9622, 9° 5525, 10° 3303, 11° 9475, 12° 0088, 13° 8024, 14° 8875, 15° 0504, 16° 0744, 17° 0192, 18° 7260, 19° 2467, 20° 2199
El Primero
Cabeza: 2865
1° 2865, 2° 1502, 3° 2386, 4° 2478, 5° 4688, 6° 4793, 7° 4005, 8° 9876, 9° 2366, 10° 1690, 11° 4058, 12° 7685, 13° 7910, 14° 5579, 15° 7854, 16° 3177, 17° 3199, 18° 4027, 19° 8675, 20° 2686
La Matutina
Cabeza: 9155
1° 9155, 2° 8152, 3° 4899, 4° 5063, 5° 3173, 6° 7620, 7° 8920, 8° 8613, 9° 5805, 10° 9540, 11° 7643, 12° 9800, 13° 3199, 14° 9618, 15° 0055, 16° 4565, 17° 3344, 18° 0604, 19° 9949, 20° 0626
La Vespertina
Cabeza: 6546
1° 6546, 2° 3527, 3° 9032, 4° 2448, 5° 5571, 6° 3578, 7° 5648, 8° 6532, 9° 2543, 10° 0677, 11° 6801, 12° 1581, 13° 4633, 14° 4229, 15° 9891, 16° 1845, 17° 2428, 18° 2174, 19° 8685, 20° 5126
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 2732
1° 2732, 2° 9899, 3° 0861, 4° 7019, 5° 9162, 6° 2211, 7° 4726, 8° 7218, 9° 0751, 10° 6269, 11° 4692, 12° 7731, 13° 3238, 14° 4118, 15° 9627, 16° 0481, 17° 0206, 18° 4036, 19° 9878, 20° 1832
El Primero
Cabeza: 1734
1° 1734, 2° 9109, 3° 4082, 4° 8554, 5° 8564, 6° 6051, 7° 1664, 8° 0765, 9° 7432, 10° 3639, 11° 0455, 12° 9033, 13° 3651, 14° 7257, 15° 9657, 16° 0245, 17° 5033, 18° 5839, 19° 1707, 20° 9388
La Matutina
Cabeza: 1280
1° 1280, 2° 5951, 3° 3741, 4° 8058, 5° 2903, 6° 3787, 7° 8983, 8° 0301, 9° 5507, 10° 8860, 11° 9525, 12° 3978, 13° 6840, 14° 8353, 15° 5803, 16° 6034, 17° 9680, 18° 1980, 19° 4360, 20° 9812
La Vespertina
Cabeza: 9964
1° 9964, 2° 9726, 3° 6781, 4° 6437, 5° 0633, 6° 8517, 7° 5644, 8° 7466, 9° 6926, 10° 4691, 11° 9560, 12° 8960, 13° 3302, 14° 8328, 15° 2037, 16° 2021, 17° 5362, 18° 6327, 19° 4392, 20° 7530
La Nocturna
Cabeza: 4783
1° 4783, 2° 4127, 3° 2966, 4° 0520, 5° 6964, 6° 5109, 7° 9356, 8° 6869, 9° 9559, 10° 0057, 11° 4511, 12° 6903, 13° 8745, 14° 8304, 15° 5444, 16° 1021, 17° 9163, 18° 0624, 19° 2252, 20° 6404
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 7098
1° 7098, 2° 4597, 3° 6866, 4° 6437, 5° 6346, 6° 5709, 7° 9620, 8° 4359, 9° 9811, 10° 0278, 11° 0937, 12° 9260, 13° 0560, 14° 1827, 15° 9875, 16° 2944, 17° 6355, 18° 4668, 19° 8008, 20° 5400
El Primero
Cabeza: 9504
1° 9504, 2° 9566, 3° 7101, 4° 0149, 5° 8262, 6° 2781, 7° 8209, 8° 7197, 9° 3923, 10° 1328, 11° 5316, 12° 4316, 13° 0564, 14° 9627, 15° 6931, 16° 0639, 17° 3039, 18° 9787, 19° 9130, 20° 3603
La Matutina
Cabeza: 4991
1° 4991, 2° 4879, 3° 7647, 4° 3558, 5° 2551, 6° 9137, 7° 4105, 8° 7337, 9° 7619, 10° 0244, 11° 8099, 12° 9585, 13° 7958, 14° 5290, 15° 9965, 16° 7496, 17° 7143, 18° 3437, 19° 3703, 20° 5268
La Vespertina
Cabeza: 4457
1° 4457, 2° 7290, 3° 6018, 4° 9095, 5° 7242, 6° 1448, 7° 3045, 8° 7040, 9° 3269, 10° 4146, 11° 2164, 12° 7755, 13° 0792, 14° 2715, 15° 8605, 16° 4091, 17° 3194, 18° 5054, 19° 0382, 20° 9703
La Nocturna
Cabeza: 6530
1° 6530, 2° 6000, 3° 0224, 4° 7598, 5° 2315, 6° 1409, 7° 9174, 8° 0674, 9° 3510, 10° 6847, 11° 9630, 12° 1316, 13° 3268, 14° 6829, 15° 0382, 16° 9955, 17° 9115, 18° 5851, 19° 7373, 20° 3182
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 8237
1° 8237, 2° 5765, 3° 5700, 4° 0767, 5° 4507, 6° 7919, 7° 3413, 8° 0499, 9° 6853, 10° 9537, 11° 7912, 12° 6577, 13° 8257, 14° 3368, 15° 8856, 16° 0904, 17° 7437, 18° 1491, 19° 5975, 20° 5230
El Primero
Cabeza: 2889
1° 2889, 2° 0787, 3° 2360, 4° 9780, 5° 7215, 6° 5160, 7° 7284, 8° 2593, 9° 2738, 10° 7958, 11° 7251, 12° 9167, 13° 5926, 14° 2818, 15° 5415, 16° 5542, 17° 2862, 18° 1970, 19° 0330, 20° 4399
La Matutina
Cabeza: 0444
1° 0444, 2° 7260, 3° 8577, 4° 1992, 5° 4082, 6° 9516, 7° 0370, 8° 7021, 9° 2959, 10° 0131, 11° 3319, 12° 1555, 13° 2429, 14° 7361, 15° 7960, 16° 0761, 17° 3600, 18° 6966, 19° 8852, 20° 3439
La Vespertina
Cabeza: 0781
1° 0781, 2° 1540, 3° 3290, 4° 9799, 5° 6388, 6° 4554, 7° 4987, 8° 4138, 9° 9639, 10° 9135, 11° 2711, 12° 0431, 13° 8877, 14° 0842, 15° 0237, 16° 8026, 17° 9418, 18° 6073, 19° 6634, 20° 8668
La Nocturna
Cabeza: 3366
1° 3366, 2° 5618, 3° 4032, 4° 3665, 5° 8380, 6° 8788, 7° 1107, 8° 9116, 9° 3054, 10° 1916, 11° 7516, 12° 2292, 13° 9098, 14° 6376, 15° 7005, 16° 2922, 17° 0767, 18° 3500, 19° 9623, 20° 3403
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 7973
1° 7973, 2° 9484, 3° 6393, 4° 7440, 5° 6274, 6° 1995, 7° 7862, 8° 2428, 9° 9726, 10° 1355, 11° 8001, 12° 5742, 13° 2909, 14° 6462, 15° 7338, 16° 2575, 17° 7269, 18° 8929, 19° 7548, 20° 2210
El Primero
Cabeza: 8096
1° 8096, 2° 9875, 3° 0132, 4° 9310, 5° 6580, 6° 9012, 7° 6735, 8° 4289, 9° 9393, 10° 0516, 11° 0161, 12° 5514, 13° 0675, 14° 1147, 15° 5572, 16° 3688, 17° 0792, 18° 3305, 19° 2617, 20° 5271
La Matutina
Cabeza: 5047
1° 5047, 2° 7192, 3° 7184, 4° 6414, 5° 7961, 6° 7202, 7° 1853, 8° 7825, 9° 3888, 10° 2162, 11° 0526, 12° 0460, 13° 9954, 14° 3744, 15° 2058, 16° 3356, 17° 1604, 18° 2877, 19° 0231, 20° 5289
La Vespertina
Cabeza: 2060
1° 2060, 2° 2479, 3° 5760, 4° 1562, 5° 3178, 6° 0906, 7° 3685, 8° 5988, 9° 6425, 10° 9605, 11° 0293, 12° 7908, 13° 9516, 14° 6510, 15° 0781, 16° 4171, 17° 5690, 18° 1582, 19° 8788, 20° 4012
La Nocturna
Cabeza: 2123
1° 2123, 2° 2520, 3° 1444, 4° 6946, 5° 4822, 6° 5769, 7° 1499, 8° 0067, 9° 2665, 10° 5541, 11° 5126, 12° 6556, 13° 1627, 14° 4996, 15° 2619, 16° 6958, 17° 1788, 18° 3528, 19° 6722, 20° 0504
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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