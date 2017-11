El hospital tiene hoy 24 pacientes internados y el área de guardia no recibe el servicio de limpieza y desinfección hace 36 horas. "En otros hospitales de Neuquén la situación es similar pero no tan crítica como acá", aseguró Néstor Sáenz, jefe de la zona sanitaria 4 del hospital, quien realizó una denuncia penal por abandono de persona. El Doctor afirmó que el área de internación tampoco está recibiendo el servicio de limpieza, aunque desde ATE lo desmintieron y aseguraron que sólo la guardia es el área afectada.

Para intentar resolver la situación, ayer a la noche los directivos del hospital intentaron hacer entrar a cinco personas para que realicen las tareas, pero los gremios no permitieron su ingreso. "Anoche se intentó traer cinco personas que fueron agredidas verbalmente y los otros trabajadores les sacaron los elementos de limpieza. Había más de 60 personas y de la policía eran 20", relató Sáenz.

Por su parte, desde ATE aseguraron que no mantuvieron un diálogo con Provincia para intentar destrabar el conflicto, que se origina en la renovación del pliego que vence el próximo 31 de diciembre. "Hemos hecho una propuesta que no quieren discutir. Tiene que ver con poder cobrar un plus, con ropa de trabajo, con refrigerios", detalló Fernando Surghi, referente de ATE de San Martín de los Andes.

"El gobernador Omar Gutiérrez está acá y dice que está todo bien, que no están en crisis los hospitales. Con Corradi Diez no hablamos nunca, nunca pasa por acá", reclamó el gremialista.