Croxatto: "En Semana Santa, la emisión vaticana se pasará por la web"

En diálogo con LM Neuquén, contó que esta Semana Santa será muy distinta a cualquier otra para los católicos por el contexto de la pandemia que se vive. Pero reveló que hubo un cambio en la sociedad por el clima social. No habrá encuentros en las calles ni en las iglesias y la celebración se trasladará a las pantallas. Pese a esas limitaciones, destacó que la pandemia “despertó una comunión espiritual” en muchas familias y es “una gran oportunidad para recuperar nociones esenciales que habíamos perdido”.

—¿Cómo celebrarán esta Semana Santa los católicos de Neuquén?

Usando los medios al alcance en cada comunidad, con la radio en localidades del norte como Andacollo y otros por streaming. Acá, en Neuquén, pudimos grabar las misas para que salgan por televisión diariamente. Después, por las redes y los medios, hoy todos pueden conectarse con la misa del Papa en Santa Marta y en toda la Semana Santa se va a pasar la emisión vaticana por internet. Vamos a invitar a nuestras comunidades a sumarse. En algunos casos, si podemos, en un mismo horario. En otros, será saber que, por ejemplo, a las 20 del Jueves Santo pueden unirse en sus casas y les acercarán por los medios oraciones para compartir. Serán distintas formas creativas para hacerlo.

—¿Va a quedar alguna ceremonia pendiente?

La misa crismal, donde bendecimos los óleos que después usamos durante todo el año en nuestro sacramento de bautismo, confirmación, unción del enfermo y confirmaciones, eso lo vamos a diferir. No vamos a celebrarla y vamos a diferirla para el momento en que podamos encontrarnos todos como diócesis y como iglesia neuquina.

—¿Cuál fue la respuesta de los neuquinos a las misas virtuales?

Con mucha participación y no sólo de acá. La otra noche me llamó una señora desde Chaco para decirme: estuve buscando y me llegó una misa suya, estuve rezando con usted por internet. Y así como eso, es muy linda la respuesta de la gente.

—¿Cómo ayudan desde la Iglesia a los que menos tienen en esta pandemia?

Desde Cáritas, que es nuestra pata de la caridad organizada, porque después están las particulares, que son millones. Sacamos un flyer la semana pasada para que la gente pueda depositar, porque muchos me llamaban y querían hacer su aporte sabiendo que hay gente necesitada de alimentos. Otra idea de Cáritas nacional que nos llegó es un relevamiento de los dispositivos de servicios comunitarios para el caso de que no den abasto los hospitales, salones o alguna casa de retiro que se pueda ofrecer. Eso surgió de los barrios populares, los sacerdotes de las villas.

—¿Y cómo se vive el aislamiento desde la fe? A nivel personal y como consejo para quienes están en sus casas?

Bueno, yo no estoy aislado porque estoy profundamente comunicado con las comunidades y no tengo demasiado espacio durante el día. Estoy solo en el Obispado porque no estoy con nadie, pero este tiempo despertó una comunión espiritual que me anima. Siento una cercanía, una fortaleza y lo que dijo el Papa el viernes de que estamos todos en el mismo barco y se han roto las fronteras de ideologías, color, raza. Nos hemos dado cuenta de que somos todos humanos y esta es una gran oportunidad para recuperar nociones esenciales que habíamos perdido. Aún estando así, cada uno en su lugar, estamos en lo mismo, buscando el bien común, y eso nos fortalece a todos.

Vía Crucis por Youtube y a la distancia

Por el coronavirus, este año, habrá que seguir el Vía Crucis desde el sillón de casa y la tradicional bendición de olivos llegará a través del televisor.

El obispo neuquino, Fernando Croxatto, explicó que la ceremonia del camino de la cruz “no va a estar este año, pero se va a subir a un canal de Youtube un Vía Crucis que ya está armado para que todos puedan vivirlo a una determinada hora”.

Agregó que, para el Domingo de Ramos, “vamos a pedirle a la gente que tenga sus ramos de olivo en casa e incluso nos dieron una linda propuesta de ponerlos en las puertas también y, ese día, cuando salgamos en los medios con la misa, vamos a hacer la bendición a distancia, que vale espiritualmente también, para que no nos quedemos sin ese gesto tan lindo”.

Por el contexto del COVID-19 se suspendieron también otras celebraciones religiosas en la provincia de Neuquén y en el país. Incluso algunos de los pastores evangélicos de la ciudad ya están contactando a sus fieles a través de las redes sociales y el WhatsApp.

