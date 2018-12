Cruda confesión de Sergio Berni

Para el ex secretario, el nuevo reglamento presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “es humo”, “no aporta nada” y “es inaplicable porque trae más confusión, ya que está cargado de elementos subjetivos”. Berni, en declaraciones televisivas, sostuvo: “El protocolo no es aplicable porque va en contra del derecho. Cuidar a un efectivo de las fuerzas de seguridad es hacerlo actuar bajo derecho. Toda norma tiene que ser vigente al derecho reinante en este país. No puede ir en contra de derecho ni de la constitución ni contra tratados internacionales”.