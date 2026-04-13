Aumenta el COLE en Neuquén: cuánto costará el boleto y desde cuándo regirá

La tarifa pasará de $1.140 a $1.390 luego de casi diez meses sin modificaciones. Desde el municipio destacan que la ciudad se mantiene como la tarifa más baja del interior del país.

En Neuquén , el boleto del transporte público pasará de $1.140 a $1.390 en los próximos días. La actualización se mantenía desde junio de 2025 sin modificaciones y, aun así, la ciudad se mantiene como la tarifa más baja del interior del país.

“Hemos sufrido en el último tiempo bastantes desfasajes con respecto a combustible y distintos ítems que tiene la estructura de costos, lubricantes, cubiertas y demás”, explicó el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa.

El nuevo valor comenzará a regir una vez que se completen los procesos técnicos del sistema. “A partir de que hagamos todos los trámites y se impacten las validadoras, va a pasar a $1.390. Veníamos con un boleto de $1.140 desde el mes de junio”, precisó.

A pesar del incremento, los datos comparativos muestran una marcada diferencia con otras ciudades del interior, donde los costos son sensiblemente más elevados.

Nuevas garitas de Cole en Neuquén

“Sigue siendo claramente el boleto más bajo del país. La gran mayoría de las ciudades de características similares tienen un boleto altamente superior al de Neuquén”, sostuvo Espinosa.

La comparación permite dimensionar este posicionamiento. En el extremo superior del ranking aparecen ciudades como Pinamar, con un boleto de $2.625; San Martín de los Andes, con $2.500; Centenario, con $2.478; y Pergamino, con $2.214. También se ubica en ese segmento San Carlos de Bariloche, con una tarifa de $2.045,71.

En un nivel intermedio se encuentran Resistencia y Corrientes, ambas con boletos de $1.885; Córdoba, con $1.720; Cipolletti, con $1.600; Rosario y Santa Fe, con $1.580; y Mar del Plata, con $1.550.

A ese grupo se suman otras localidades que también superan el valor neuquino, como General Roca ($1.500), Villa Carlos Paz ($1.497), Río Cuarto ($1.490), Formosa ($1.450), Río Grande ($1.431), Paraná ($1.415), Mendoza y Concepción del Uruguay ($1.400).

Colectivo (3).jpg Claudio Espinoza

El funcionario también remarcó que, mientras en otras ciudades hubo múltiples incrementos en el último tiempo, en Neuquén el boleto se mantuvo sin cambios desde mitad del año pasado. “En el resto del país han sufrido aumentos en varias ocasiones en lo que fue la última parte del año pasado”, señaló.

En este escenario, la única excepción es el Área Metropolitana de Buenos Aires, encabezada por Buenos Aires, donde las tarifas son más bajas debido a los subsidios del gobierno nacional. “En Buenos Aires y el conurbano el boleto tiene importes inferiores porque está subsidiado”, insistió.

La política de asistencia de Neuquén

En contraste, el sistema neuquino se sostiene sin asistencia nacional. “Hace años que la ciudad de Neuquén no recibe ningún aporte del sistema nacional. Todo el costo del boleto va por cuenta del municipio”, afirmó Espinosa.

Además del valor del pasaje, el sistema local se destaca por su calidad. “Tenemos una concesión nueva, un sistema excelente, denominado uno de los más importantes del país”, indicó, y concluyó: “Este boleto está contenido por la buena administración que tiene la ciudad de Neuquén”.

“Esta política se complementa con beneficios como el boleto estudiantil gratuito, ampliando el alcance social del sistema”, destacó Espinosa.