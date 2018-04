Cruzó mal la Ruta 22, mató a una mujer y no va a prisión

El miércoles se realizó una audiencia en la que el juez Diego Piedrabuena sentenció al hombre por homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo. Además, le fijó presentaciones cuatrimestrales ante la Justicia y la obligación de realizar un curso de manejo defensivo. La fiscal del caso, Eugenia Titanti, había solicitado tres años de prisión y siete de inhabilitación para conducir.

El hecho ocurrió el 2 de mayo de 2017, en el kilómetro 1241 de la Ruta 22, en cercanías de Colonia San Francisco. Eran alrededor de las 11:30 cuando el conductor de la Hilux, que trasladaba un carro de dos ejes metálicos, detuvo su marcha en la banquina y empezó a cruzar la ruta en sentido sur-norte, sin estar habilitado para realizar esa maniobra. En ese momento, circulaba en dirección hacia Plottier un Mazda 3, en el que viajaba la víctima como acompañante. Por las heridas que sufrió en el accidente, la mujer fue trasladada al Castro Rendón, donde murió dos días después.

La fiscalía detalló que en el lugar no existe un cruce habilitado, que el conductor no anticipó la maniobra, que no tenía prioridad de paso y que se detuvo en la banquina sin una situación de emergencia.

Motociclistas graves tras choque frontal

Un hombre de 30 años y una joven de 19 están internados con pronóstico reservado por traumatismo de cráneo grave en el Castro Rendón, tras protagonizar un choque frontal entre dos motos. Además, una chica de 15, que iba junto con la mujer, sufrió heridas leves. El accidente ocurrió ayer a las 5:30 sobre calle O’Connor, en el ingreso a Valentina Sur. Se supo que ninguno llevaba puesto el casco y que las jóvenes estaban alcoholizadas.

