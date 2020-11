¿Cuál será el futuro de Dybala en la Juventus?

No es oro todo lo que reluce en la Juventus. El argentino Paulo Dybala está siendo el lunar en el momento de la 'Vecchia Signora'. Ante la Spezia, el mediapunta cuajó un pobre partido y se le vio visiblemente molesto en el cambio y en las celebraciones del gol de su compañero Cristiano Ronaldo. Hecho que no pasó inadvertido por las cámaras de la realización italiana que no dejaron de buscarle.