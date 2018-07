Tras la furia de Pampita y el final de su programa, que será mañana, Analía Franchín hizo un análisis de la modelo y reveló qué sucedía en Los ángeles de la mañana cuando se hablaba de ella. “Reacciona así cuando le tocan la fibra, cuando ya no la puede caretear. Yo fui parte de ese programa, y tiene razón Pampita, nosotros la matábamos. Es más, una vez hice una autocrítica al aire, porque dije ‘si nos está diciendo que algo es mentira y no tenemos manera de comprobarlo nosotros, démosle la derecha de que capaz nos estamos equivocando y estamos diciendo algo que no es’”, dijo la ex panelista de Ángel de Brito. Y para sorpresa de todos, Analía se sinceró: “La matábamos y el rating subía. No seamos caraduras”. Al lo que Luli Fernández acotó, punzante: “¿Pero entonces cómo es? ¿Cuando se habla de Pampita el rating sube, pero cuando ella hace el programa no funciona?”.

Embed