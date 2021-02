Cuando Riquelme dio a entender que River con Menem ganaba demasiado

El ex presidente Carlos Saúl Menem murió este domingo a los 90 años en el sanatorio Los Arcos , de la ciudad de Buenos Aires, donde había ingresado por una infección urinaria. Fanático del deporte, le encantaba practicarlo, en especial al fútbol.

Román, ídolo del Xeneixe, afirmó en una entrevista: "De política no entiendo. No me acuerdo cuántos años estuvo uno y cuántos otro. Pero con Menem, River ganó un montón de títulos. Macri debe tener unos líos bárbaros y tiene la cabeza en otra cosa como para elegir un árbitro. Boca está primero cómodo".