Cuantas más aplicaciones tenés, más riesgos corrés

buenos aires

Los programas de antivirus, malware y spyware no son infalibles y evitar que los dispositivos móviles sean un blanco perfecto de hackers es más sencillo de lo que parece, aunque por ignorancia o desidia muchos no le prestan la debida atención y corren serios riesgos. Los dispositivos móviles se volvieron clave en la vida cotidiana y es casi imposible pensar la productividad y el ocio sin acceso a smartphones, tablets y notebooks, por eso es preocupante que muchos usuarios no estén al tanto de las medidas necesarias para hacerlos seguros. Son aspectos básicos y fáciles de implementar que pueden evitar más de un dolor de cabeza.

Según un estudio realizado este año por el Instituto Ponemon, cerca de un 80% de los usuarios encuestados considera que el uso de las apps en dispositivos móviles incrementa de forma significativa los riesgos de seguridad. Y a pesar de esta creencia, pocos realmente prevén los costos que pueden tener posibles ataques que involucran el robo de información.

Si yo no tengo ningún tipo de seguridad en los dispositivos a nivel de password, clave, PIN, y me roban o pierdo esos equipos, estoy entregando acceso directo a mi lista de contactos. Ese es el ABC para hacer las famosas campañas de secuestros virtuales.

No sólo las fotos y videos están expuestos al robo, utilización y fraude, sino que el problema es mayor cuando el dispositivo está ligado a otras cuentas y servicios que utiliza el usuario con frecuencia y que son indispensables para operar. Pueden acceder a apps y cambiar las passwords y que el mail de recuperación llegue al mismo teléfono. Es un tema sensible porque las cuentas están asociadas a servicios que hoy también se utilizan a nivel gobierno, como Anses o AFIP, incluso el reset de cuentas de Twitter o el iCloud en el iPhone.

Una medida de seguridad importante y que se encuentra en todos los smartphones es la posibilidad del acceso remoto, borrado seguro, bloqueo y localización del equipo. Lo esencial es probarlo y no improvisar: es útil tener cierta práctica previa con esta herramienta, cómo hacer que el equipo suene remotamente, cómo activarlo, cómo bloquearlo, cómo enviar el borrado seguro de los datos. O sea, si pierdo el teléfono, no aprender en el momento. Porque ante tantas y renovadas amenazas, y más allá de los antivirus, malwares y spywares -que no siempre se actualizan tan rápido como los hackers piratean-, hay algo que no es tecnológico y es el aliado menos pensado: el sentido común.

El acceso remoto es clave en caso de perderlo o de que nos lo roben. La función está en el aparato.

Aspectos para no lamentarse

Aunque parezcan básicas, hay cuestiones que son elementales y consisten en realizar una serie de acciones antes de bajar una aplicación. En ocasiones, la ansiedad por tener ya determinada app o correrlas más rápido nos lleva a omitir pasos básicos haciendo clics en banners dudosos que pueden aumentar los riesgos. No hay que rootear los equipos, y se deben descargar las apps siempre de sitios seguros o tiendas oficiales. Y en el caso del homebanking, es central instalar la aplicación desde el link que provea nuestro banco y nunca seguir links sugeridos por terceros.