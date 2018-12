Cuánto acertarán "estos muñecos"

Para este torneo recupera a dos jugadores en el ataque que no pudieron estar ante Boca por la final de la Libertadores en España: Rafael Santos Borré (suspensión) y Nacho Scocco (lesión).

Pero no todos los técnicos consultados por LM Neuquén pondrían de arranque a ambos delanteros.

Landeiro, Trotta, Lineares y Nico Berruezo se prendieron en el jueguito.

Las formaciones

Gabriel Lineares, DT de Pacífico, armó sus nombres tanto para el debut como para una posible final. “Para el primer partido pondría a Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Palacios, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Julián Álvarez, Lucas Pratto y Pity Martínez. Ante el Real alinearía un equipo similar al que empató con Boca en la Bombonera, con Armani, Montiel, Martínez Quarta, Maidana, Pinola, Casco; Palacios, Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Pratto”, dijo y agregó: “No los pondría ni a Borré ni a Scocco. Son un gran recambio para el segundo tiempo”.

El ex técnico de Independiente, Diego Trotta, no especula con el rival y se la juega con el once que derrotó a Boca en Madrid. “Juego con un 4-2-3-1. Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Ponzio y Enzo Pérez, Nacho Fernández, Palacios, Pity Martínez y Lucas Pratto. Si están todos bien, juego los dos posibles encuentros con los mismos”, indicó. Y la misma sintonía que Lineares, aseguró: “Dejo en el banco a Scocco, Borré y Quintero. Es lindo tener esas variantes”.

Otro que se suma a armar su equipo es Nicolás Berruezo, DT de Alianza. Ve dos planteles diferentes en función de los rivales. “En el debut voy con Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Nacho Fernández, Ponzio, Palacios, Gonzalo Martínez; Pratto y Scocco. Ante el Real pongo los mismos que vencieron a Boca, buscando ganar el mediocampo”, explicó.

Por último, Diego “Coco” Landeiro tiene también dos propuestas. “Tengo dos sistemas. Uno similar al que viene de golear a Boca, cambiando a Mayada por Montiel y a Quintero por Palacio. Otra alternativa sería un 4-4-2 con Mayada, Maidana, Pinola, Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Ponzio, Pity Martínez, Scocco y Pratto”, explicó. ¿Qué hará el Muñeco?.

0-3 Boca ayer ganó 3 a 0 el superclásico de fútbol femenino.

3 Sin Scocco ni Borré

Lineares, Trotta y Landeiro no los pondrían de entrada en el debut, para tenerlos frescos en el complemento.

4-4-2 El sistema preferido

La mayoría de los entrenadores consultados para el supuesto cruce con el Real Madrid en la final se inclinó por ese esquema.