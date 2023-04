Cuántos kilómetros pedaleó Lionel Scaloni en una tradicional carrera en Mallorca

Lionel Scaloni.webp

En varias oportunidades, el técnico de la Selección Argentina ha demostrado su pasión por andar en bicicleta. A tal punto que esta ha sido una de las actividades que realizó luego de retirarse del fútbol para no padecer las secuelas del retiro.

“Soy muy hiperactivo. El duelo no lo tenés que hacer en el living de tu casa, en el sofá, si no, cagaste. Cuando me retiré, agarraba la bici, me iba a pedalear 4 horas y volvía exhausto. No tuve tiempo de pensar que había dejado el fútbol”, expresó sobre su fórmula.

En lo que respecta a lo que fue la carrera, luego de la misma habló y no pudo ocultar su alegría al respecto. “Es un placer, de verdad, es una gozada poder recorrer las carreteras de la isla cortadas al tráfico junto a amigos”, mencionó con total alegría Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni-.jpg

Por su parte, este es el segundo año consecutivo en el cual participa de esta carrera. En esta oportunidad se animó a realizar 167 kilómetros, los cuales hizo en 5:08:32, tiempo que lo dejó muy satisfecho debido al gran esfuerzo realizado.

“Conocemos bien las carreteras, y al no haber coches es diferente, te puedes meter, cortar las curvas y disfrutar mucho mejor de la conducción de la bicicleta. El año pasado fue más tranquilo, no me conocían tanto, pero este año lo disfruté más”, reveló respecto a cómo la obtención de la Copa del Mundo le hizo ganar popularidad.